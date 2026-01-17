Accident pe DN 2, la intersecția cu DN 2H: Două persoane rănite ușor după ce un Mercedes a lovit din spate un Volkswagen



Polițiștii din orașul Siret au fost sesizați, joi, 16 ianuarie 2026, în jurul orei 16:28, cu privire la un accident rutier produs pe DN 2, la intersecția cu DN 2H (zona Grănicești), soldat cu vătămarea corporală ușoară a două persoane.

Din primele cercetări efectuate de polițiști a rezultat că, în jurul aceleiași ore, un conducător auto în vârstă de 38 de ani, din comuna Dărmănești, se deplasa cu un autoturism Mercedes pe direcția Suceava – Siret. La km 457+650 m, în zona intersecției cu DN 2H, șoferul nu a păstrat distanța regulamentară față de autoturismul Volkswagen care se afla în față și încetinise pentru a vira la stânga spre DN 2H.

În aceste condiții, Mercedes-ul a intrat frontal în partea din spate a Volkswagen-ului, producând coliziunea.

În urma impactului au rezultat vătămarea corporală ușoară a conducătorului autoturismului Volkswagen, un bărbat de 45 de ani, diagnosticat cu traumatism ușor prin accident rutier și vătămarea corporală a unei pasagere din același autoturism, o femeie, diagnosticată la fața locului cu traumatism la nivelul membrului superior drept.

În habitaclul Volkswagen-ului se mai aflau doi copii minori, care nu au suferit leziuni.

Cele două persoane rănite au fost transportate cu ambulanța la Spitalul de Boli Cronice Siret pentru investigații medicale și îngrijiri de specialitate.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ – 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.