Înșelăciune cu criptomonede: O suceveancă păgubită cu 12.657 de euro după ce a fost convinsă să investească într-o platformă falsă

Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale al Poliției Municipiului Suceava au deschis un dosar penal pentru înșelăciune după ce o femeie din municipiu a reclamat că a fost păgubită cu 12.657 de euro în urma unor discuții telefonice cu o persoană care s-a prezentat drept director al unei societăți fictive de tranzacționare criptomonede.

Sesizarea a fost făcută direct la Poliția Municipiului Suceava joi, 16 ianuarie 2026, în jurul orei 12:30, de către suceveancă.

Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în data de 11 decembrie 2025, în timp ce naviga pe rețeaua de socializare Facebook, femeia a observat un anunț publicitar privind o platformă de tranzacționare a criptomonedelor, care promitea câștiguri financiare substanțiale. Ulterior, după ce și-a introdus numărul de telefon pe respectiva platformă, a fost contactată telefonic de o persoană care s-a prezentat drept director al societății „Finova”.

În perioada 11 decembrie 2025 – 12 ianuarie 2026, în urma mai multor discuții telefonice, suceveanca a fost indusă în eroare să creadă că investește într-o monedă electronică profitabilă. Sub pretextul realizării unor tranzacții avantajoase, femeia a efectuat mai multe transferuri bancare către conturi indicate de presupusul „director”, ajungând astfel să piardă întreaga sumă de 12.657 de euro.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, iar cercetările sunt continuate de lucrătorii Biroului de Investigații Criminale al Poliției Municipiului Suceava, în vederea identificării autorului/autorilor și recuperării prejudiciului.

Polițiștii atrag din nou atenția cetățenilor asupra riscurilor asociate investițiilor în criptomonede promovate prin anunțuri pe rețelele de socializare sau prin apeluri telefonice nesolicitate. Recomandările sunt clare:

Nu furnizați date personale sau financiare unor entități necunoscute;

Verificați întotdeauna autenticitatea platformelor și a societăților de investiții prin surse oficiale;

Nu efectuați transferuri bancare către persoane sau conturi indicate de interlocutori care promit câștiguri rapide și garantate.

Orice suspiciune de înșelăciune trebuie raportată imediat la Poliție prin apel la 112 sau la sediul cel mai apropiat.