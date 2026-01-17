Detaliile accidentului cu doi răniți de pe DN 17, la ieșirea din Ilișești spre Păltinoasa: Șoferul a pierdut controlul microbuzului și s-a răsturnat



Un microbuz înmatriculat în Polonia, care transporta pasageri pe ruta Republica Moldova – Germania, s-a răsturnat în noaptea de joi spre vineri pe DN 17, în zona kilometrului 233+500 m, la o curbă spre dreapta, între localitățile Ilișești și Păltinoasa.

Evenimentul s-a produs în jurul orei 23:30, când șoferul în vârstă de 35 de ani, a pierdut controlul asupra ansamblului de vehicule format din microbuzul Mercedes Benz cu număr de înmatriculare polonez și remorca cu nummăr de înmatriculare de Republica Moldova. La bordul microbuzului se aflau 8 pasageri și un al doilea conducător auto.

Din primele cercetări efectuate de polițiști reiese că, pe fondul vitezei excesive adaptate necorespunzător condițiilor de drum și curbei, conducătorul a pierdut controlul direcției. Microbuzul a părăsit partea carosabilă, a intrat pe acostament, a lovit un cap de pod de pe marginea drumului, după care s-a răsturnat pe partea stângă în șanțul betonat. Remorca s-a oprit mai în față, în același șanț.

În urma accidentului au rezultat vătămări corporale ușoare la doi pasageri, respectiv o femeie, diagnosticată cu plagă occipitală, traumatism cranio-cerebral și contuzie la umărul stâng și un bărbat, diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral ușor și contuzie toracică.

Cei doi răniți au fost transportați cu ambulanța la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, unde au primit îngrijiri medicale de specialitate. Starea lor este stabilă.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ – 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.