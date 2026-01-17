Un șofer a fugit după ce a intrat cu mașina în gardul și un imobil din Rădăuți. A refuzat testarea alcoolscopică și prelevarea de probe biologice



În noaptea de 16 spre 17 ianuarie 2026, în jurul orei 01:08, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Rădăuți – Compartimentul Rutier au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe raza municipiului Rădăuți, soldat doar cu pagube materiale, în care conducătorul auto a părăsit locul faptei.

La fața locului, un martor a relatat că a fost alertat de un zgomot puternic și a observat un autoturism marca BMW X5 care a lovit gardul și peretele unui imobil de pe strada respectivă.

Impactul a provocat avarii atât la autoturism, cât și la proprietate, însă șoferul a coborât din mașină și a fugit din zonă.

În urma verificărilor efectuate în apropiere, polițiștii au identificat un bărbat care prezenta leziuni recente (o plagă la nivelul urechii stângi și escoriații ușoare la nivelul feței) și emana halenă alcoolică. Acesta a mers la locul accidentului și, în prezența echipajului, a început să șteargă din telefonul mobil fotografii și înregistrări video cu autoturismul implicat.

Având suspiciuni rezonabile că bărbatul ar fi fost conducătorul auto, polițiștii i-au solicitat testarea cu aparatul etilometru. Acesta a refuzat categoric și a devenit agresiv, fiind necesară încătușarea și conducerea sa la sediul Poliției Municipiului Rădăuți.

Ulterior, bărbatul a fost transportat la Spitalul Municipal Rădăuți în vederea recoltării de probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei, însă a refuzat și această procedură, precum și acordarea de îngrijiri medicale pentru leziunile minore pe care le prezenta.

Autoturismul implicat a fost examinat de un tehnician criminalist, iar persoanei i-au fost prelevate amprente și fotografii de identificare.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice, cercetările urmând să stabilească și alte posibile fapte penale (părăsirea locului accidentului, conducere sub influența băuturilor alcoolice etc.).

Poliția Municipiului Rădăuți continuă investigațiile în acest caz.