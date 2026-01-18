Problema la centrala termică din Rădăuți, rezolvată parțial după o noapte cu -18 grade



În noaptea de sâmbătă spre duminică (17/18 ianuarie 2026), când temperaturile au scăzut până la -18 grade în zona Rădăuțiului, sistemul centralizat de încălzire al orașului a întâmpinat o problemă tehnică serioasă.



Potrivit declarației lui Nistor Tătar, director la SC Servicii Comunale Rădăuți, defecțiunea a apărut de ieri (sâmbătă, 17 ianuarie) din cauza unui flux de curent electric care a afectat parțial partea de automatizare a centralei termice.



Echipa de intervenție a lucrat non-stop începând de ieri de la ora 14:00. Pe lângă specialiștii proprii ai societății, au fost cooptați suplimentar încă 4 automatiști, ajungându-se astfel la un total de 7 specialiști care intervin în acest moment.



Situația actuală, conform informațiilor furnizate duminică la ora 11:45:

Centrala termică funcționează deja de mai mult de 2 ore consecutiv

Temperatura pe tur a ajuns la 62,8°C (în creștere)

Returul este la 38°C

Sistemul a fost repornit în etape: a funcționat 2 ore, apoi s-a oprit aproximativ 30 de minute, după care a fost repornit din nou

„Cu 7 automatiști sperăm în cel mai scurt timp să stabilizăm complet situația. O să fie căldură în următoarele ore, dacă nu o să mai apară alte probleme între timp. Momentan funcționează”, a precizat Nistor Tătar.

Centrala termică deservește aproximativ 4.500 de apartamente din municipiul Rădăuți.

În prezent, agentul termic este în proces de propagare pe întregul circuit, ceea ce necesită timp suplimentar, mai ales după o astfel de defecțiune survenită în condiții de ger extrem.

Echipele Serviciilor Comunale monitorizează continuu parametrii și intervin pentru a evita orice alte întreruperi. Locuitorii sunt rugați să semnaleze orice probleme la dispeceratul societății.