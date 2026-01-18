Suceveni de succes la Campionatele Naționale de înot în ape înghețate: aur și bronz la București, în apă de 1°C și ger de -10 grade!



Într-o atmosferă de poveste, cu ger puternic afară și un bazin descoperit de 25 de metri la Clubul Daimon din București, s-au desfășurat pe 17 și 18 ianuarie 2026 Campionatele Naționale de înot în ape înghețate – ediția a doua.

Peste 100 de participanți și spectatori au trăit o experiență extremă: după mai bine de 3 ore în care s-a spart și scos stratul de gheață de peste 1 cm, înotătorii au concurat în apă cu temperatura în jur de 1°C, cu temperaturi exterioare între -10 și -6 grade Celsius.

Județul Suceava a fost reprezentat de patru înotători, care au adus acasă rezultate remarcabile:

Maria Ilinca Moscaliuc (17 ani) și Paula Boleacu (18 ani) – două debutante în această competiție – au cucerit aurul în probele de 100 m liber, respectiv 50 m bras.

Ramona Babalean și Cezar Moscaliuc (ambii la 50 de ani) au obținut medalii de bronz la 50 m bras, respectiv 50 m spate.

Antrenoarea Ramona Talpalariu, care a subliniat că valoarea adevărată depășește medaliile: „Dincolo de medalii stă bucuria și mulțumirea de a fi spart o barieră, mai mult de ordin mental – aceea de a face ceva ce nu am crezut vreodată că se poate: iarna, într-o atmosferă înghețată la propriu, să înotăm într-o apă de 1°C.”