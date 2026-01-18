Detaliile accidentului de la Ciumârna unde un BMW în care se aflau șase persoane s-a răsturnat: Șoferul de 21 de ani a pierdut controlul mașinii într-o curbă deosebit de periculoasă



Un accident rutier grav s-a produs sâmbătă, 17 ianuarie 2026, în jurul orei 17:00, pe DN17A, pe sectorul dintre Sucevița și Vatra Moldoviței, soldat cu șase persoane rănite.

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpulung Moldovenesc – Compartimentul Rutier, împreună cu un echipaj din cadrul Serviciului Poliției Rutiere Vama și un tehnician criminalist, au fost sesizați prin apel 112 la ora 17:13 și s-au deplasat imediat la fața locului.

Din primele verificări, un tânăr de 21 de ani, care conducea un autoturism marca BMW (cu număr de înmatriculare de Bistrița Năsăud), se deplasa din direcția Sucevița spre Vatra Moldoviței. Ajuns într-o curbă deosebit de periculoasă la dreapta, șoferul nu a adaptat viteza la condițiile de drum și a pierdut controlul direcției. Autoturismul a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat pe cupolă.

În momentul impactului, în autoturism se aflau, pe lângă conducător, încă cinci pasageri – trei femei și doi bărbați, cu vârste cuprinse între 18 și 50 de ani, din municipiile Rădăuți și Dorohoi. Toți cei șase ocupanți au suferit vătămări corporale ușoare.

Răniții au fost preluați și transportați inițial la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc și la Spitalul de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava pentru acordarea de îngrijiri medicale. Ulterior, două dintre victime au fost transferate la unitatea medicală din Suceava pentru investigații și tratament suplimentar.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilometru și cu aparatul DrugTest, rezultatele fiind negative în ambele cazuri.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.