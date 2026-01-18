Doi răniți la Părhăuți după ce un șofer a provocat un accident în timp ce era urmărit de poliție



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un tânăr șofer a refuzat să oprească la semnalul poliției în noaptea de 17/18 ianuarie 2026, pe DJ178A în localitatea Părhăuți , ceea ce a dus la o urmărire și, ulterior, la un accident rutier soldat cu două victime ușoare.

Polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Dărmănești au observat, în jurul orei 00:04, un autoturism Volkswagen care circula dinspre Dărmănești spre Cajvana. Echipajul a efectuat semnalul regulamentar de oprire, însă conducătorul auto a mărit brusc viteza și a continuat deplasarea.

După aproximativ un kilometru de urmărire, la km 14+300 al DJ178A, într-o curbă la dreapta, șoferul a pierdut controlul direcției. Autoturismul a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune frontală cu un autoturism KIA, care circula regulamentar din sens opus. În urma impactului, VW-ul a fost proiectat în gardul unei locuințe din zonă.

În urma evenimentului au rezultat vătămări corporale ușoare la conducătorul autoturismului Volkswagen, un tânăr de 22 de ani și un bărbat, pasager din autoturismul KIA.

Ambele persoane au fost transportate cu ambulanța la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava. Diagnosticele preliminare stabilite în unitatea medicală sunt „contuzie ușoară prin accident rutier” pentru șoferul VW și „traumatism umăr drept” pentru pasagerul KIA.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Șoferul care a fugit de poliție a declarat ulterior că nu s-a oprit deoarece și-a dat seama că depășea viteza legală pe sectorul respectiv și a crezut că echipajul de poliție era dotat cu radar, ceea ce ar fi dus la amendă și posibil la suspendarea permisului.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, iar cercetările sunt continuate de polițiștii Biroului Rutier al Poliției Municipiului Suceava.