IPJ Suceava emite recomandări esențiale pentru siguranță pe timp de ger: Evitați deplasările neesențiale și verificați persoanele vulnerabile

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Suceava a emis, duminică, 18 ianuarie 2026, o serie de recomandări preventive pentru populație, în contextul avertizărilor meteorologice de cod galben de ger emise de ANM, cu temperaturi minime preconizate între -20 și -10 grade Celsius în județ și restul țării.

Având în vedere persistența valului de frig polar, care afectează județul Suceava cu minime severe în special noaptea și dimineața, polițiștii suceveni atrag atenția asupra măsurilor de siguranță pentru deplasări auto, pietonale și sprijin comunitar, pentru a evita incidentele majore.

Pentru deplasările cu autoturismul:

Evitați călătoriile lungi sau neesențiale, în special pe timp de noapte.

Asigurați-vă că vehiculul este echipat corespunzător: anvelope de iarnă, lichid de parbriz rezistent la îngheț și rezervor plin de combustibil.

Informați o persoană de încredere despre traseul ales și ora estimată de sosire.

Reduceți viteza de deplasare și măriți distanța în mers față de alte vehicule, adaptându-vă condițiilor de drum alunecos.

Pentru deplasările pe jos:

Îmbrăcați-vă gros, în straturi multiple, și evitați expunerea prelungită la ger, cu atenție sporită asupra copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni medicale.

Fiți prudenți pe suprafețele înghețate pentru a preveni căderile.

Măsuri de sprijin comunitar:

Verificați starea persoanelor vulnerabile din familie sau vecinătate, precum vârstnicii sau cei singuri, oferindu-le asistență pentru încălzire.

Sesizați imediat autoritățile dacă observați persoane fără adăpost expuse frigului extrem.

„În caz de urgență, apelați numărul unic de urgență 112!”, transmit reprezentanții IPJ Suceava.