Gheorghe Șoldan la Stuplicani la Parada Ciobănescului de Bucovina: Un eveniment care arată tot ce are mai frumos Bucovina-oameni gospodari, costume populare purtate cu mândrie, tradiții păstrate din generație în generație.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a participat duminică, 18 ianuarie 2026, la cea de-a treia ediție a Paradei Ciobănescului de Bucovina, eveniment organizat în comuna Stulpicani, la invitația primarului Vasile Zamcu.

Mii de oameni din comună și din împrejurimi s-au adunat pentru a marca evenimentul într-o zi autentică de iarnă bucovineană, plină de culoare și tradiție.

Manifestarea a reunit gospodari, familii întregi, purtători de costume populare tradiționale și, desigur, eroii zilei – impresionanții ciobănești de Bucovina, uriașii blănoși care reprezintă un simbol al vieții pastorale montane.

„M-am bucurat de întâlnirea cu gospodarii comunei, cu familiile lor, și de o zi autentică de iarnă în comuna Stulpicani. Un eveniment care arată tot ce are mai frumos Bucovina: oameni gospodari, costume populare purtate cu mândrie, tradiții păstrate din generație în generație”, a declarat Gheorghe Șoldan, președintele CJ Suceava.

În mesajul său, oficialul a subliniat valoarea profundă a manifestării: „Din acest tablou nu putea lipsi Ciobănescul de Bucovina, uriașul blănos care face parte din viața de zi cu zi a oamenilor de la munte. Felicit organizatorii și, în primul rând, comunitatea din Stulpicani, pentru că reușește, în vremurile dificile pe care le traversăm, să se bucure împreună și să le arate tuturor că adevărata bogăție se află acolo unde există respect pentru oameni și animale, pentru tradiții și, mai ales, dragoste de Dumnezeu.”