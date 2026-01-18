Incendiu devastator la Șaru Dornei: Casă din lemn mistuită de flăcări, un adolescent transportat la spital cu atac de panică



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un incendiu puternic a izbucnit duminică, 18 ianuarie 2026, în jurul orei 17:00, la o casă de locuit din localitatea Șaru Dornei.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, flăcările s-au manifestat generalizat la întreaga clădire construită din lemn, pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați, cu pericol iminent de propagare la locuințele și construcțiile învecinate.

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Vatra Dornei și ai Gărzii de Intervenție Poiana Stampei, împreună cu lucrători ai Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență din zonă, cu mai multe autospeciale de stingere cu apă și spumă.

După aproximativ cinci ore de intervenție intensă, în jurul orei 22:00, incendiul a fost lichidat în totalitate. Echipajele au continuat ulterior lucrările de îndepărtare a efectelor negative și de supraveghere a zonei pentru a preveni reaprinderea.

Din nefericire, locuința – formată din parter și etaj – a fost distrusă în proporție de aproximativ 90%, împreună cu bunurile materiale din interior. Flăcările au afectat și elemente de tâmplărie (geamuri și uși din PVC și lemn) de la o casă învecinată, precum și alte bunuri depozitate în proximitate.

Pe timpul intervenției, pompierii paramedici SMURD au acordat primul ajutor medical unui adolescent în vârstă de 17 ani, care a suferit un atac de panică în momentul izbucnirii incendiului. Tânărul a fost transportat ulterior cu ambulanța la Spitalul Municipal Vatra Dornei pentru investigații și îngrijiri suplimentare.

Din primele verificări efectuate de pompierii militari, cel mai probabil cauza incendiului a fost jarul sau scânteile provenite din coșul de fum, amplasat necorespunzător față de materialele combustibile din construcția din lemn.

Datorită intervenției rapide și eficiente a pompierilor, a fost salvată integral locuința învecinată, precum și trei construcții anexe și bunurile aferente acestora.