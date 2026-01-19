Ger de -21°C la Dorna Arini și gheață pe râurile din Suceava, cu strat de zăpadă până la 27 cm la Coșna



Administrația Bazinală de Apă Suceava (ABA Suceava) a emis luni, 19 ianuarie 2026, buletinul hidrometeorologic pentru intervalul 18 ianuarie ora 06:00 – 19 ianuarie ora 06:00, confirmând persistența gerului extrem în județul Suceava, cu temperaturi minime de -21,0 grade Celsius înregistrate la stația hidrometrică Dorna Arini și maxime diurne negative, între -13,2 și -7,8 grade Celsius la Suceava.

La ora 06:00, termometrele indicau valori între -21,0 grade la Dorna Arini și -8,0 grade la Broșteni, cu precipitații slabe de 0,4 l/mp doar la Broșteni. În municipiul Suceava cea mai mică temperatură a nopții a fost de -13,5 grade, iar la Rădăuți de -17,8 grade.

Stratul de zăpadă varia între 1 cm la Broșteni și 27 cm la Coșna, în timp ce pe râurile județului se semnalau fenomene de gheață la mal, gheață cu năboi, poduri de gheață cu ochiuri și poduri compacte, riscând formarea de blocaje în condiții de ger persistent.