Șapte incendii în 24 de ore în județul Suceava. Cauza principală – coșuri de fum necurățate sau amplasate necorespunzător

În ultimele 24 de ore, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava au fost solicitați să intervină pentru localizarea și lichidarea a șapte incendii la locuințe și anexe gospodărești, izbucnite pe raza localităților Vama, Frumosu, Rădăuți, Preutești, Marginea, Șaru Dornei, Ciumârna și Fundu Moldovei.

Potrivit slt. Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, cauza majoritară a producerii acestor incendii a fost efectul termic generat de coșuri de fum necurățate periodic sau amplasate necorespunzător față de materialele combustibile din construcții (lemn, grinzi, planșee etc.), un risc major în perioada de iarnă aspră, când sistemele de încălzire funcționează intensiv.

Dintre cele șapte evenimente, trei au avut un impact semnificativ prin amploarea flăcărilor și pagubele produse:

Șaru Dornei (duminică după-amiază) – o casă din lemn (parter + etaj) de aproximativ 200 mp a fost mistuită aproape în totalitate, cu degradarea tâmplăriei și bunurilor interioare de la o locuință învecinată. Un adolescent de 17 ani a suferit un atac de panică și a fost transportat la spital. Pompierii au salvat locuința învecinată și trei anexe.

Ciumârna, comuna Vatra Moldoviței (luni, puțin după miezul nopții) – incendiul s-a manifestat generalizat la acoperișul casei de locuit și la camera centralei, cu pericol de propagare la întreaga construcție și adăpostul de animale. După trei ore de intervenție susținută a pompierilor din Secția Câmpulung Moldovenesc, împreună cu SVSU Vatra Moldoviței și Moldovița, flăcările au fost stinse. Au ars acoperișul pe circa 100 mp și planșeul camerei tehnice pe 20 mp, cu degradarea tâmplăriei, mobilierului, electrocasnicelor și altor bunuri. Restul casei și adăpostul de animale au fost salvate.

Fundu Moldovei (luni, în jurul orei 05:00) – incendiul s-a extins generalizat la acoperișul locuinței, cu pericol de propagare la întreaga construcție. După aproximativ trei ore de eforturi, pompierii au lichidat flăcările. Au ars acoperișul și mansarda pe circa 80 mp și peretele unei magazii pe 10 mp, cu degradarea tâmplăriei, tencuielilor, mobilierului și altor bunuri. Restul casei și anexa gospodărească au fost salvate.

Din fericire, în niciunul dintre cazuri nu s-au înregistrat victime umane, însă pagubele materiale sunt considerabile, iar intervențiile au necesitat eforturi susținute ale echipajelor de pompieri militari și voluntari.

ISU „Bucovina” Suceava reamintește populației măsurile obligatorii de prevenire:

curățarea și verificarea periodică a coșurilor de fum de către persoane autorizate;

izolarea corespunzătoare a coșurilor față de elementele combustibile;

supravegherea permanentă a sistemelor de încălzire pe timpul nopții;

utilizarea doar a materialelor de foc recomandate și evitarea supraîncărcării sobelor.