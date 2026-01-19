Ger extrem persistent în toată țara: ANM prelungește codurile galbene de ger până miercuri dimineață – minime de până la -20 grade și în Moldova, inclusiv Suceava



Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni, 19 ianuarie 2026, o informare meteorologică și o serie de atenționări succesive cod galben de ger, valabile în intervalul 19 ianuarie ora 10:00 – 22 ianuarie ora 10:00, care vizează persistența valului de frig polar în majoritatea regiunilor țării, inclusiv în nordul și nord-estul Moldovei, inclusiv județul Suceava.

Conform informării, gerul va continua cu intensitate deosebită în timpul nopților și dimineților, cu temperaturi minime generale între -20 și -6 grade Celsius. În nordul și nord-estul Moldovei, precum și pe arii restrânse din Transilvania, gerul va persista și pe parcursul zilei, cu maxime diurne în jurul valorii de -10 grade. În noaptea de miercuri spre joi (21/22 ianuarie) se mențin valori de -17…-9 grade în nord și centru, iar în sud și sud-est vor apărea precipitații mixte cu depuneri de polei. Temporar, vântul va avea intensificări în sudul Banatului și local în sud-est, cu rafale de 40-50 km/h, amplificând senzația de frig.

Atenționările cod galben detaliază evoluția pe intervale succesive:

19 ianuarie, ora 10:00 – 19 ianuarie, ora 20:00 : temperaturi deosebit de scăzute și ger în cea mai mare parte a Moldovei și Transilvaniei, Dobrogea, sudul, centrul și estul Munteniei și sudul Olteniei (cu 5-9 grade sub normal, valori între -8 și -4 grade), iar în nordul Moldovei și depresiuni/văi din Transilvania – ger persistent cu temperaturi în jurul a -10 grade.

: temperaturi deosebit de scăzute și ger în cea mai mare parte a Moldovei și Transilvaniei, Dobrogea, sudul, centrul și estul Munteniei și sudul Olteniei (cu 5-9 grade sub normal, valori între -8 și -4 grade), iar în nordul Moldovei și depresiuni/văi din Transilvania – ger persistent cu temperaturi în jurul a -10 grade. 19 ianuarie, ora 20:00 – 20 ianuarie, ora 10:00 : ger generalizat, minime între -20 și -8 grade.

: ger generalizat, minime între -20 și -8 grade. 20 ianuarie, ora 10:00 – 20 ianuarie, ora 20:00 : temperaturi deosebit de scăzute și ger în județele Botoșani, Iași, Harghita, Mureș, Cluj, Alba și Hunedoara (cu 5-9 grade sub normal, valori între -8 și -4 grade, mai scăzute până la -10 grade pe văi și depresiuni).

: temperaturi deosebit de scăzute și ger în județele Botoșani, Iași, Harghita, Mureș, Cluj, Alba și Hunedoara (cu 5-9 grade sub normal, valori între -8 și -4 grade, mai scăzute până la -10 grade pe văi și depresiuni). 20 ianuarie, ora 20:00 – 21 ianuarie, ora 10:00: ger în cea mai mare parte a țării, minime între -20 și -8 grade.

În județul Suceava, frigul extrem este deja resimțit cu minime recente de -17…-21 grade în zonele depresionare și montane, iar hidrologii ABA Suceava confirmă fenomene de gheață la mal, năboi și poduri compacte pe râuri, cu cotele și debitele oscilante în următoarele zile.

Autoritățile recomandă populației măsuri stricte de protecție: evitarea deplasărilor neesențiale (mai ales noaptea și dimineața), îmbrăcăminte groasă în straturi multiple, verificarea instalațiilor de apă și gaz pentru prevenirea avariilor, asigurarea încălzirii adecvate în locuințe și atenție sporită la persoanele vulnerabile (copii, vârstnici, bolnavi cronici). În caz de urgență, apelați 112.