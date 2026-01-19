Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor, premiul I la Conferința Națională eTwinning: proiectul „Bridge to European Values” recunoscut ca cel mai bun din categoria liceu



În perioada 17–18 ianuarie 2026, la București, s-a desfășurat Conferința Națională eTwinning, eveniment care a celebrat performanța și creativitatea comunității eTwinning din România. În cadrul conferinței au fost premiate 23 de proiecte remarcabile, selectate pentru abordările inovatoare, colaborarea europeană autentică și impactul real asupra procesului educațional.

Echipa de proiect de la Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor, formată din elevi și profesori, a obținut premiul I la categoria liceu cu proiectul „Bridge to European Values”, coordonat de prof. Simona Nicoleta Haja. Proiectul a avut ca obiectiv principal dezvoltarea competențelor civice și a conștiinței europene în rândul elevilor, prin promovarea valorilor fundamentale ale Uniunii Europene: demnitatea umană, libertatea, egalitatea, solidaritatea, cetățenia și justiția.

Activitățile s-au desfășurat în parteneriat cu școli din Turcia, Croația, Franța, Italia, Irlanda și Azerbaidjan, valorificând colaborarea internațională ca strategie educațională esențială. Elevii au fost plasați în centrul procesului de învățare, asumându-și roluri active și de co-creatori ai cunoașterii.

Printre activitățile practice de impact se numără:

„Puzzle-ul valorilor europene” – elevii au realizat piese de puzzle reprezentând valori europene, folosind simboluri și mesaje proprii; piesele au fost reunite într-un produs comun, facilitând reflecția asupra unității în diversitate și a drepturilor civice.

„Carta valorilor europene în școala noastră” – elevii au identificat situații concrete din viața școlară în care valorile europene pot fi aplicate, formulând reguli și principii comune integrate într-un document colaborativ realizat împreună cu partenerii internaționali.

Impactul proiectului se reflectă în dezvoltarea competențelor de cooperare, comunicare interculturală și responsabilitate civică ale elevilor, precum și în consolidarea dimensiunii europene a educației la nivelul instituției școlare din Dorna Candrenilor.

Inspectorul școlar general, prof. Nicolae-Ciprian Anton, a felicitat echipa câștigătoare, subliniind că astfel de proiecte reprezintă un exemplu de bună practică în educația românească contemporană.