Ger puternic în toată țara: ANM atenționează că frigul extrem se menține până joi dimineața în județul Suceava

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică și o serie de atenționări cod galben de ger, valabile în intervalul 18 ianuarie, ora 10:00 – 22 ianuarie, ora 10:00, care vizează vreme deosebit de rece persistentă în majoritatea regiunilor țării.

Potrivit ANM, valul de frig va continua cu ger accentuat îndeosebi noaptea și dimineața, temperaturi minime generale între -20 și -10 grade Celsius. În nordul și nord-estul Moldovei, precum și pe arii restrânse în Transilvania, gerul va persista și ziua, cu maxime în jurul valorii de -10 grade. Temporar, vântul va avea intensificări în sudul Banatului și local în sud-est, cu rafale de 40-50 km/h, amplificând senzația de frig.

În noaptea de miercuri spre joi (21/22 ianuarie), gerul se va menține în nord și centru (minime -17…-9 grade), iar în sud și sud-est vor apărea precipitații mixte cu depuneri de polei.

ANM a detaliat mai multe atenționări succesive cod galben:

18 ianuarie, ora 10:00 – 18 ianuarie, ora 20:00 : temperaturi deosebit de scăzute și ger în nordul și estul Moldovei, estul Transilvaniei (maxime -10 grade), iar în restul Moldovei, sudul și centrul Transilvaniei, Dobrogea, Muntenia și Oltenia – valori cu 7-9 grade sub normal (-8…-4 grade).

: temperaturi deosebit de scăzute și ger în nordul și estul Moldovei, estul Transilvaniei (maxime -10 grade), iar în restul Moldovei, sudul și centrul Transilvaniei, Dobrogea, Muntenia și Oltenia – valori cu 7-9 grade sub normal (-8…-4 grade). 18 ianuarie, ora 20:00 – 19 ianuarie, ora 10:00 : ger în cea mai mare parte a țării, minime -20…-10 grade.

: ger în cea mai mare parte a țării, minime -20…-10 grade. 19 ianuarie, ora 10:00 – 19 ianuarie, ora 20:00 : temperaturi deosebit de scăzute și ger în cea mai mare parte a Moldovei, sudul, centrul și estul Transilvaniei, Dobrogea, sudul, centrul și estul Munteniei și sudul Olteniei (-8…-4 grade), cu ger persistent în nordul Moldovei și depresiuni (-10 grade).

: temperaturi deosebit de scăzute și ger în cea mai mare parte a Moldovei, sudul, centrul și estul Transilvaniei, Dobrogea, sudul, centrul și estul Munteniei și sudul Olteniei (-8…-4 grade), cu ger persistent în nordul Moldovei și depresiuni (-10 grade). 19 ianuarie, ora 20:00 – 20 ianuarie, ora 10:00: ger generalizat, minime -20…-10 grade.

În județul Suceava frigul extrem este deja resimțit, cu valori recente confirmând instalarea gerului puternic în zonele depresionare și montane. Autoritățile recomandă populației să ia măsuri de protecție: evitarea expunerii prelungite la frig (mai ales vârstnici, copii și persoane cu afecțiuni cronice), asigurarea încălzirii adecvate în locuințe, atenție la instalațiile de apă și gaz pentru a preveni degerăturile și avariile. Deplasările neesențiale pe timp de noapte trebuie evitate.