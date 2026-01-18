Suceava: Nouă sesiune de examene DELF/DALF adulți și junior la Alianța Franceză, în februarie 2026



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Alianța Franceză din Suceava, în parteneriat cu Colegiul Național „Petru Rareș”, organizează în perioada 14 – 15 februarie 2026 o nouă sesiune de examene oficiale de certificare a limbii franceze DELF/DALF pentru adulți și DELF pentru juniori.

Ca centru autorizat de evaluare în rețeaua națională, Alianța Franceză din Suceava dispune de o echipă de evaluatori profesioniști, certificați de France Éducation International – unica instituție internațională abilitată să coordoneze și să valideze aceste diplome.

Sesiunea cuprinde toate nivelurile Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi (CECRL):

DELF/DALF adulți : de la A1 la C1

: de la A1 la C1 DELF junior: de la A1 la B2

Toate diplomele sunt eliberate de Ministerul Educației Naționale din Franța, sunt recunoscute la nivel european și au valabilitate pe viață, fiind acceptate pentru studii universitare, angajare sau concursuri în țară și în străinătate.

Tarifele sunt uniforme pentru toate centrele de evaluare din România și pot fi consultate pe site-ul oficial al Alianței Franceze Suceava – https://afsuceava.ro/ – la secțiunea Examene DELF/DALF. Studenții și cursanții adulți înscriși la cursurile Alianței beneficiază de reduceri speciale.

Examenele se vor desfășura la sediul Colegiului Național „Petru Rareș” din Suceava. Înscrierile sunt deschise până pe data de 4 februarie 2026 și se pot face prin e-mail sau direct la secretariatul Alianței Franceze.

Pentru detalii suplimentare, programări și înscrieri, persoanele interesate sunt rugate să contacteze Alianța Franceză din Suceava:

E-mail: [email protected]

Telefon: 0737 784 074 (luni-vineri, între orele 13:30 – 18:30)