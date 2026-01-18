Rădăuți, polul frigului din județ: -17,2 °C în noaptea de sâmbătă spre duminică. Frig extrem și în următoarele zile



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Județul Suceava se confruntă cu un val de ger intens, temperaturile coborând semnificativ în noaptea de sâmbătă spre duminică, potrivit datelor înregistrate de stațiile meteorologice.

Astfel, conform datelor publicate de ANM, cel mai scăzut nivel termic a fost măsurat la Rădăuți, unde mercurul a coborât până la -17,2 grade Celsius. În municipiul Suceava, minima a fost de -13,2 grade Celsius, iar la Poiana Stampei s-au înregistrat -12,5 grade Celsius.

În ultimele 24 de ore, maximele au rămas tot în teritoriu negativ: -1,4 grade Celsius la Poiana Stampei, -5,7 grade Celsius la Rădăuți și -6 grade Celsius la Suceava.

Duminică dimineața la ora 8:00, cel mai frig era la Rădăuți unde se înregistrau -14 grade Celsius, în timp ce la Poiana Stampei și Suceava erau -12 grade Celsius.

Autoritățile locale au avertizat populația să ia măsuri de protecție împotriva frigului extrem, în special persoanele vârstnice, copiii și cei cu afecțiuni cronice. Se recomandă evitarea deplasărilor neesențiale pe timp de noapte, asigurarea unei încălziri adecvate în locuințe și atenție sporită la instalațiile de apă și gaz pentru a preveni avarii provocate de ger.

Fenomenul de ger puternic este așteptat să persiste în următoarele zile, cu temperaturi minime care pot ajunge și sub pragul de -20 grade Celsius în zonele depresionare și montane ale județului.