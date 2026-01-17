Cinci răniți după ce un autoturism s-a răsturnat la Ciumârna


Un accident rutier s-a produs sâmbătă seara pe raza localității Ciumârna (comuna Vatra Moldoviței), soldat cu cinci persoane rănite.

Potrivit informațiilor preliminare furnizate de slt Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, un autoturism a ieșit în afara părții carosabile și s-a răsturnat.

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Secției de Pompieri Câmpulung Moldovenesc, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2, fiind solicitați în sprijin și trei ambulanțe SAJ Suceava.

Echipajele medicale au identificat la locul evenimentului șase persoane. Dintre acestea, cinci – conștiente și cooperante – au necesitat îngrijiri medicale și au fost preluate pentru transport la spital în vederea investigațiilor și tratamentului de specialitate.


