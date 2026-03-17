Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților mulțumește donatorilor: peste 100.000 de lei strânși pentru familia preotului Ioan Cozma din Vatra Dornei



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



La două luni de la tragedia care a îndoliat familia preotului Ioan Cozma din Vatra Dornei, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a transmis un mesaj de profundă recunoștință către toți cei care au transformat rugăciunea și compasiunea în ajutor concret. Printr-un comunicat semnat de Remus Fandarac, directorul Departamentului Pro Vita din cadrul Sectorului Social-Filantropic, eparhia subliniază că generozitatea donatorilor din județul Suceava, din întreaga țară și din diaspora a depășit deja 100.000 de lei, sumă cu care au fost achitate facturi pentru proceduri și intervenții medicale de înaltă complexitate.

Accidentul rutier din 6 ianuarie 2026, în care mașina condusă de preoteasa Diana Cozma a plonjat în râul Bistrița, a provocat moartea tragică a tânărului Matei, în vârstă de 14 ani. Preoteasa Diana (38 de ani) și copiii Iustin (17 ani) și Filofteia (1 an) au fost grav răniți și au ajuns la Secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean Suceava, iar ceilalți copii – Alexie și Xenia – au fost monitorizați medical. Micuța Miriam, care nu se afla în mașină, a rămas în grija bunicilor.

Veștile de la jumătatea lunii martie sunt, prin mila lui Dumnezeu, dătătoare de speranță. Preoteasa Diana manifestă o putere interioară exemplară și este angrenată într-un program intens de recuperare, cu progrese constante. Copiii Iustin, Alexie, Xenia și Filofteia se află în diferite stadii de refacere, unii dintre ei depășind deja pragurile critice. Părintele Ioan Cozma, deși poartă în suflet durerea pierderii fiului său Matei, găsește alinare în credință și în valul de solidaritate care nu s-a oprit nici o clipă.

„Fiecare bănuț donat reprezintă o cărămidă esențială la temelia refacerii acestei familii. Dincolo de sprijinul material, această mobilizare a oferit certitudinea unei comuniuni spirituale care nu cunoaște distanțe”, se arată în comunicatul Arhiepiscopiei. Sectorul Social-Filantropic va continua să monitorizeze permanent nevoile medicale și sociale ale familiei Cozma și rămâne punctul de legătură între donatori și parcursul lor spre vindecare.

Arhiepiscopia adresează mulțumiri tuturor celor care au contribuit, fie prin donații, fie prin rugăciune statornică, și îndeamnă la continuarea acestui lanț al binelui: „Rugăm pe Bunul Dumnezeu să primească jertfa voastră, să vă răsplătească înzecit dragostea și să aducă în casele dumneavoastră pacea și binecuvântarea care izvorăsc din fapta de milostenie”.