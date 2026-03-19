14 elevi din județul Suceava s-au calificat la etapa națională a Olimpiadei de Religie

Etapa județeană a Olimpiadei de Religie (Cultul Ortodox și Cultul Penticostal) a adus o performanță notabilă pentru elevii suceveni: un total de 14 elevi s-au calificat la etapele naționale, demonstrând un nivel ridicat de pregătire teologică și spirituală. Competiția, coordonată la nivel județean de inspectorul școlar pentru disciplina religie, prof. Daniela-Luminița Ceredeev, a reunit elevi din clasele V–XII, iar rezultatele obținute au permis calificarea unui lot de 14 elevi la etapa națională.
Cultul Ortodox – clasele V–VIII Patru elevi s-au calificat la etapa națională de la Brăila, programată în perioada 21–25 aprilie 2026:
- Cîmpan Nectarie Sebastian – clasa a V-a – Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava – prof. Buta Irina
- Maidaniuc Mara-Gabriela – clasa a VI-a – Școala Gimnazială „Petru Mușat” Siret – prof. Burlică Alina-Elena
- Acasandrei Ștefan Ioan – clasa a VII-a – Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava – prof. Buta Irina
- Halip Maria Magdalena – clasa a VIII-a – Școala Gimnazială Milișăuți – pr. dr. Platon Adrian-Ioan
Lotul va fi însoțit de prof. Creciunescu Tiberiu (Liceul Tehnologic Nr. 1 Câmpulung Moldovenesc / Școala Gimnazială „Iorgu G. Toma” Vama).
Cultul Ortodox – clasele IX–XII Patru elevi au obținut calificarea la etapa națională de la Reșița, care se va desfășura în perioada 15–19 aprilie 2026:
- Prigoreanu Nicolaie – clasa a IX-a – Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava – pr. dr. Hostiuc Gheorghe Florin
- Adomniței Maria Denisa – clasa a X-a – Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului – prof. Artenie Luminița Maria
- Acasandrei Maria – clasa a XI-a – Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava – pr. dr. Hostiuc Gheorghe Florin
- Lopată Andreea – clasa a XII-a – Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” Siret – pr. Puiuleț Dorin-Ioan
Lotul va fi însoțit de prof. Schipor Vasile (Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus).
Cultul Penticostal – clasele V–XII Șase elevi s-au calificat la etapa națională de la Oradea, programată în perioada 1–4 aprilie 2026:
- Curelușă Elisa Andreea – clasa a V-a – Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni – prof. Șfabu Beniamin
- Nicoară Rebeca – clasa a VI-a – Școala Gimnazială Bosanci – prof. Ciupe Emanuel
- Ciobotar Melisa – clasa a VII-a – Școala Gimnazială „Dr. Simion și Metzia Hîj” Volovăț – prof. Boloca Alin
- Calancea Georgea – clasa a VIII-a – Liceul Tehnologic „Vasile Gherasim” Marginea – prof. Prelipcean Simon Mugurel
- Cazac Samuel – clasa a IX-a – Colegiul Tehnic „Regele Ferdinand I” Rădăuți – prof. Buzduga Simion
- Cernișov Riana – clasa a X-a – Liceul Teoretic „Filadelfia” Suceava – prof. Marici Carmen
Lotul va fi însoțit de prof. Duciuc Melania (Școala Gimnazială „Aurelian Stanciu” Salcea).
