14 elevi din județul Suceava s-au calificat la etapa națională a Olimpiadei de Religie

Etapa județeană a Olimpiadei de Religie (Cultul Ortodox și Cultul Penticostal) a adus o performanță notabilă pentru elevii suceveni: un total de 14 elevi s-au calificat la etapele naționale, demonstrând un nivel ridicat de pregătire teologică și spirituală. Competiția, coordonată la nivel județean de inspectorul școlar pentru disciplina religie, prof. Daniela-Luminița Ceredeev, a reunit elevi din clasele V–XII, iar rezultatele obținute au permis calificarea unui lot de 14 elevi la etapa națională.

Cultul Ortodox – clasele V–VIII Patru elevi s-au calificat la etapa națională de la Brăila, programată în perioada 21–25 aprilie 2026:

Cîmpan Nectarie Sebastian – clasa a V-a – Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava – prof. Buta Irina Maidaniuc Mara-Gabriela – clasa a VI-a – Școala Gimnazială „Petru Mușat” Siret – prof. Burlică Alina-Elena Acasandrei Ștefan Ioan – clasa a VII-a – Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava – prof. Buta Irina Halip Maria Magdalena – clasa a VIII-a – Școala Gimnazială Milișăuți – pr. dr. Platon Adrian-Ioan

Lotul va fi însoțit de prof. Creciunescu Tiberiu (Liceul Tehnologic Nr. 1 Câmpulung Moldovenesc / Școala Gimnazială „Iorgu G. Toma” Vama).

Cultul Ortodox – clasele IX–XII Patru elevi au obținut calificarea la etapa națională de la Reșița, care se va desfășura în perioada 15–19 aprilie 2026:

Prigoreanu Nicolaie – clasa a IX-a – Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava – pr. dr. Hostiuc Gheorghe Florin Adomniței Maria Denisa – clasa a X-a – Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului – prof. Artenie Luminița Maria Acasandrei Maria – clasa a XI-a – Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava – pr. dr. Hostiuc Gheorghe Florin Lopată Andreea – clasa a XII-a – Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” Siret – pr. Puiuleț Dorin-Ioan

Lotul va fi însoțit de prof. Schipor Vasile (Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus).

Cultul Penticostal – clasele V–XII Șase elevi s-au calificat la etapa națională de la Oradea, programată în perioada 1–4 aprilie 2026:

Curelușă Elisa Andreea – clasa a V-a – Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni – prof. Șfabu Beniamin Nicoară Rebeca – clasa a VI-a – Școala Gimnazială Bosanci – prof. Ciupe Emanuel Ciobotar Melisa – clasa a VII-a – Școala Gimnazială „Dr. Simion și Metzia Hîj” Volovăț – prof. Boloca Alin Calancea Georgea – clasa a VIII-a – Liceul Tehnologic „Vasile Gherasim” Marginea – prof. Prelipcean Simon Mugurel Cazac Samuel – clasa a IX-a – Colegiul Tehnic „Regele Ferdinand I” Rădăuți – prof. Buzduga Simion Cernișov Riana – clasa a X-a – Liceul Teoretic „Filadelfia” Suceava – prof. Marici Carmen

Lotul va fi însoțit de prof. Duciuc Melania (Școala Gimnazială „Aurelian Stanciu” Salcea).