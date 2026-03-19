Obciniada anunță lineup-ul pentru 2026: Subcarpați, Byron, Bucovina, E-an-na, Grimus și nume mari din scena electronică, alături de trei zile intense de sport montan la Gura Humorului

Festivalul non-profit Obciniada revine în forță în weekendul 22–24 mai 2026, transformând depresiunea Gura Humorului într-un punct de întâlnire pentru iubitorii de alergare montană, mountain bike, escaladă și muzică live de calitate.

Ajuns la ediția a doua, evenimentul își consolidează statutul de reper al comunității montane din Bucovina, combinând sportul de anduranță cu concerte energice și inițiative inedite pentru dezvoltarea cățărării în aer liber.

Lineup muzical de top pe două scene

Scena principală va găzdui concerte live care promit să țină publicul treaz până târziu:

Subcarpați

Bosquito

Bucovina

Byron

Timpuri Noi

E-an-na

Grimus

Pinholes și alți artiști anunțați în curând.

În paralel, Scena Dubla devine centrul muzicii electronice, cu seturi imersive semnate de:

Mihai Pol

Charlie

Sublee și alți reprezentanți ai scenei underground românești și internaționale.

Trei probe sportive majore + premiere naționale

Festivalul pune accentul pe mișcare în natură, cu trei evenimente sportive principale:

Obciniada Night Run – trasee nocturne de 5 km, 12 km și 23 km, alergate la lumina frontalelor pe poteci montane și forestiere. Obciniada MTB Marathon – curse de mountain bike adaptate tuturor nivelurilor (începători, amatori, competiționali), pe trasee tehnice din zona Obcinilor. Obciniada Climbing Festival – secțiune dedicată cățărătorilor, cu o premieră absolută pentru România: începerea construcției primului panou competițional outdoor de bouldering și lansarea primului ghid (topo) complet al traseelor de bouldering și escaladă sportivă din județul Suceava.

Cei mai rezistenți pot opta pentru provocările combinate Double Trouble (două probe) și Triple Threat (toate trei probele). Copiii au propriile curse și ateliere adaptate vârstei.

Acces unic: sportivii primesc bilet festival inclus Un element care diferențiază Obciniada de majoritatea festivalurilor din țară: toți participanții înscriși la oricare dintre probele sportive beneficiază automat de acces gratuit la toate cele trei zile de concerte și activități. Organizatorii încurajează înscrierile timpurii, deoarece taxele de participare la probe și prețurile biletelor cresc treptat pe măsură ce se apropie data evenimentului.

Organizatori și parteneri Evenimentul este organizat de Asociația Ținuturi Durabile, în parteneriat cu Asociația Club Sportiv Bucovina între Obcini, Bouldering și Escaladă Gura Humorului și Salvați Copiii – Filiala Iași.

Susținători principali: Aqua Carpatica, Consiliul Județean Suceava, Best Western Bucovina, Primăria Orașului Gura Humorului, Grupul Medical Nord, Construcții Montaj AG, Rock FM și alți parteneri locali și naționali.

Obciniada nu este doar un festival de muzică sau un concurs sportiv – este o platformă care promovează stilul de viață activ în natură, dezvoltarea comunității montane și punerea în valoare a potențialului turistic și sportiv al Obcinilor Bucovinei. Pe 22–24 mai 2026, Gura Humorului devine capitala energiei și a poveștilor trăite la munte.

Înscrieri și detalii actualizate: www.obciniada.ro și paginile oficiale de socializare.