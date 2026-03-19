Ședințe de pregătire la Anatomie pentru candidații la concursul de admitere organizat de Facultatea de Medicină și Științe Biologice din cadrul USV

Facultatea de Medicină și Științe Biologice din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava vine în sprijinul viitorilor candidați prin organizarea unor ședințe de pregătire gratuite la disciplina Anatomia și fiziologia omului, dedicate elevilor care doresc să susțină concursul de admitere la programele de studiu Medicină și Asistență medicală generală.

Sesiunile de pregătire vor fi susținute de cadre didactice din cadrul Facultății de Medicină și Științe Biologice, care vor prezenta capitole din programa de admitere, precum: structura și funcțiile celulei, țesuturile, sistemele și organele corpului uman. Totodată, vor fi oferite exemple de întrebări și explicații necesare pentru o pregătire eficientă.

Cursurile teoretice se vor desfășura în format online, oferind elevilor posibilitatea de a participa din orice localitate.

Pe lângă componenta teoretică, vor fi organizate și workshopuri practice de anatomie, desfășurate fizic în laboratoarele Facultății de Medicină și Științe Biologice din campusul USV, în cadrul cărora participanții vor putea observa demonstrații anatomice și disecții pe organe, precum cordul, plămânul, rinichiul, creierul și alte structuri anatomice. Aceste activități oferă elevilor oportunitatea de a înțelege mai bine organizarea corpului uman și de a se familiariza cu mediul universitar medical.

Sesiunile de pregătire se vor desfășura în perioada martie – mai, fiind organizate cu sprijinul Asociației Studenților Mediciniști și Biologi.

Elevii interesați sunt invitați să se înscrie utilizând formularul disponibil la următoarea legătură: https://forms.gle/yTgNjC5kZwspS1NV7

Pentru informații suplimentare legate de înscrierea la aceste sesiuni gratuite de pregătire, cei interesați pot contacta organizatorii la adresa de e-mail: [email protected]

În completarea acestor activități, Facultatea de Medicină și Științe Biologice organizează și simulări ale concursului de admitere pentru programele de studii Medicină și Asistență medicală generală, care vor avea loc în datele de 28 martie și 9 mai 2026. Aceste simulări oferă candidaților oportunitatea de a se familiariza cu structura examenului și de a-și evalua nivelul de pregătire în condiții similare celor din cadrul admiterii.

Informații suplimentare privind simularea admiterii și înscrierea pot fi accesate pe pagina oficială a facultății: https://fmsb.usv.ro/