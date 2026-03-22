Noul Regulament de Salubrizare al Județului Suceava: colectare separată obligatorie pe toate fracțiile, contracte individuale pentru fiecare gospodărie și firmă, centre de aport voluntar și ținte stricte de reciclare și valorificare

Consiliul Județean Suceava a inițiat și avizat proiectul de hotărâre nr. 4736 din 17 februarie 2026 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Județului Suceava, un act normativ amplu și extrem de detaliat care va reglementa, începând din acest an, modul în care sunt colectate, transportate, tratate, valorificate și eliminate deșeurile pe întreg teritoriul județului.

Documentul, urmează să fie adoptat în ședința CJ Suceava din 26 martie și stabilește un cadru juridic unitar, transparent și aliniat la ultimele cerințe europene și naționale, aplicabil tuturor operatorilor, unităților administrativ-teritoriale membre ADIGD și tuturor utilizatorilor – persoane fizice și juridice.

Principalele prevederi ale noului regulament

Domeniul de aplicare și activități obligatorii

Regulamentul acoperă întreg lanțul serviciului de salubrizare:

colectare separată și transport separat al tuturor fracțiilor (hârtie, plastic/metal, sticlă, biodeșeuri, reziduale, textile, periculoase etc.);

operare centre de colectare prin aport voluntar (CAV);

stații de transfer, sortare, compostare, digestie anaerobă, tratare mecano-biologică și incinerare cu eficiență energetică;

depozitare doar a reziduurilor care nu mai pot fi valorificate.

Principii fundamentale

Protecția sănătății populației, conservarea mediului, tarifare echitabilă, transparență, nediscriminare, dezvoltare durabilă și securitatea serviciului.

3. Drepturi și obligații ale utilizatorilor

Drepturi : acces garantat la serviciu, informare completă, dreptul de a reclama și primi soluții rapide, protecție împotriva tarifelor abuzive, predare gratuită a anumitor fracții la CAV.

: acces garantat la serviciu, informare completă, dreptul de a reclama și primi soluții rapide, protecție împotriva tarifelor abuzive, predare gratuită a anumitor fracții la CAV. Obligații stricte : separarea corectă a deșeurilor la sursă; utilizarea doar a recipientelor destinate (codificate prin culoare); încheierea obligatorie a contractului de prestări servicii cu operatorul desemnat (Art. 81); declararea numărului real de persoane care locuiesc la adresă (persoane fizice) sau volumul real de deșeuri (persoane juridice); plata oricărui tarif nou aprobat fără a fi necesar act adițional; interdicția absolută de a abandona, amesteca sau arde deșeuri.

4. Obligații ale operatorilor

respectarea strictă a indicatorilor de performanță;

evidență completă prin SIATD;

proceduri operaționale proprii;

arhivă tehnică actualizată;

informarea și conștientizarea populației;

asigurarea continuității serviciului.

5. Aspecte practice concrete

recipiente colorate standardizate și inscripționate;

frecvențe minime de colectare diferențiate pe sezon și tip de zonă;

posibilitatea reducerii frecvenței doar prin implementarea „plătește pentru cât arunci”;

amenajarea platformelor betonate/asfaltate cu rigole de preluare a apelor meteorice;

colectare „din poartă în poartă” la gospodăriile individuale;

campanii obligatorii pentru deșeuri periculoase, voluminoase și textile.

Potrivit noului regulament toți utilizatorii au obligația legală de a încheia contracte individuale de prestări servicii cu operatorul căruia i s-a atribuit activitatea de colectare separată și transport (fie direct, fie prin asociere).

Contractele se vor încheia obligatoriu cu următoarele categorii:

a) proprietari de gospodării individuale sau reprezentanții acestora;

b) asociații de proprietari / locatari, prin președinți sau reprezentanți legali;

c) persoane juridice (firme, instituții, magazine, restaurante etc.).

Dacă instrumentul „plătește pentru cât arunci” nu este încă implementat în localitate, contractul se încheie astfel:

Pentru persoanele fizice și asociațiile de proprietari – pe baza numărului total de persoane care locuiesc efectiv la adresă ;

– pe baza ; Pentru persoanele juridice – pe baza volumului recipientelor necesare pentru cantitatea de deșeuri generate.

Dacă operatorul constată că se colectează o cantitate de deșeuri mai mare decât cea corespunzătoare numărului de persoane declarat, va sesiza primăria, care va verifica numărul real de locuitori. În caz de nereguli se pot aplica măsuri legale (regularizare, penalități sau chiar majorarea tarifului).

La semnarea contractului trebuie menționate obligatoriu:

frecvența și zilele exacte de colectare pentru fiecare fracție (rezidual, bio, plastic/metal, hârtie, sticlă, textile etc.);

tarifele în vigoare la data semnării.

Utilizatorii au obligația să plătească orice tarif nou aprobat ulterior, fără a fi necesară încheierea vreunui act adițional. Aceasta este o dispoziție directă din Legea 101/2006 (art. 47 alin. 1), iar noul regulament o reia explicit pentru a evita orice contestări.

Prin acest regulament, județul Suceava face un pas decisiv spre economia circulară, creșterea ratei de reciclare și reducerea cantității de deșeuri depozitate, în linie cu țintele europene.

Vicepreședintele CJ Suceava Stelian Simerea a fost împuternicit să reprezinte județul și să voteze în favoarea regulamentului în Adunarea Generală a ADIGD Suceava.