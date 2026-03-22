CJ Suceava și Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților devin parteneri pentru „Marșul pentru viață” 2026 – 15.000 lei alocați pentru un concert dedicat mamelor și copiilor



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a supus spre dezbatere și adoptare un proiect de hotărâre prin care județul Suceava va încheia un Acord de parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților pentru organizarea ediției din acest an a manifestării „Marșul pentru viață”.

Potrivit referatului de aprobare semnat de președintele Gheorghe Șoldan, Consiliul Județean va avea calitatea de co-organizator oficial al evenimentului, alături de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, asumându-și în mod expres drepturile, obligațiile și responsabilitățile ce decurg din implementarea activităților.

Evenimentul „Marșul pentru viață”, organizat anual în numeroase localități din România și Republica Moldova, promovează valorile familiale, respectul pentru viață și solidaritatea comunitară, reunind participanți de toate vârstele, reprezentanți ai instituțiilor publice, ai mediului educațional și ai organizațiilor neguvernamentale.

Tema ediției 2026 este „Solidaritate pentru amândoi”, accentuând necesitatea sprijinului real și concret pentru mamă și copil, atât înainte, cât și după naștere, ca responsabilitate comună a întregii societăți.

Prin acordul de parteneriat, județul Suceava va sprijini activ desfășurarea manifestărilor. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a solicitat un sprijin financiar în valoare de 15.000 lei, sumă destinată acoperirii unei părți din cheltuielile organizării unui concert dedicat persoanelor prezente la eveniment.

„Un județ mai social, prin protecție și incluziune socială, condiții de muncă echitabile, egalitate de șanse, sistem sanitar performant și acces pe piața forței de muncă, este unul dintre principalele obiective ale dezvoltării socio-economice a Județului Suceava”, subliniază președintele Gheorghe Șoldan în referat, motivând astfel implicarea autorității județene în susținerea activităților cu caracter social, educativ și cultural.

Proiectul de hotărâre urmează să fie dezbătut și votat de plenul Consiliului Județean în ședința din 26 martie.