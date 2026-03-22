Președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, pregătește șase investiții în infrastructura rutieră: patru poduri noi/reabilitate și două tronsoane de drumuri județene modernizate

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a inițiat un pachet de șase proiecte de hotărâre privind realizarea unor investiții esențiale în poduri și drumuri județene, toate finanțate din bugetul propriu al județului.

Prin referatele de aprobare semnate de președintele Gheorghe Șoldan, autoritatea județeană propune execuția și reabilitarea a patru poduri și modernizarea a două tronsoane importante de drumuri, urmărind creșterea siguranței circulației, eliminarea degradărilor structurale și sprijinirea dezvoltării economice a zonelor traversate.

1. Pod nou peste pârâul Benia pe DJ 175 (km 28+314), localitatea Benia, comuna Moldova-Sulița Se va construi un pod din beton armat cu o singură deschidere, lungime totală 22,10 m și înălțime până la intrados 2,42 m. Lățimea suprastructurii va fi de 11,40 m, asigurând o parte carosabilă generoasă de 7,80 m. Vor fi montate parapete metalice de siguranță și apărări de maluri din gabioane pe 24 m. Lucrările ocupă 367 mp din albia minoră a râului Benia și necesită Aviz de Gospodărire a Apelor + Protocol cu Administrația Bazinală de Apă Siret.

2. Reabilitare pod pe DJ 178E (km 3+434), peste pârâul Racova (Hinata), localitatea Botoșana Podul existent este în stare avansată de degradare (grinzi casetate cu beton segregat, armături corodate, pile și culee afectate, afuieri). Se propune înlocuirea completă a suprastructurii pe deschiderea de 24 m, desfacerea pilei din albie și consolidarea culeelor pentru a asigura rezistență, stabilitate și condiții moderne de exploatare.

3. Modernizare tronson DJ 208 (km 60+700 – 77+500), pe traseul Dolhasca – Dolhești – Preutești – Hârtop Tronsonul de 17 km prezintă îmbrăcăminte din beton de ciment pe prima parte și asfaltică pe restul, ambele puternic degradate. Investiția vizează îmbunătățirea capacității portante, creșterea siguranței rutiere prin reabilitarea podurilor și podețelor, realizarea elementelor de colectare a apelor și semnalizare corespunzătoare, plus execuția unui nou pasaj peste calea ferată și reconfigurarea intersecției DJ 178A – DJ 178D.

4. Înlocuire pod pe DJ 174F (km 0+030), peste pârâul Neagra, comuna Saru Dornei Se va construi un pod nou care să asigure traversarea în condiții de siguranță, cu structură modernă, scurgere controlată a apelor și elemente de protecție a malurilor. Investiția elimină riscurile generate de degradarea podului existent și asigură continuitatea traficului.

5. Modernizare tronsoane DJ 178A (20,453 km) și DJ 178D (2 km), comunele Todirești, Comănești, Pârteștii de Jos și Cacica Drumuri asfaltate puternic degradate din cauza condițiilor de mediu și a întreținerii minime. Lucrările vor crește capacitatea portantă, viteza de deplasare, siguranța rutieră și vor facilita dezvoltarea economică a zonei centrale a județului, prin accesibilizarea conectivității la rețeaua națională și reducerea costurilor de transport.

6. Pod nou pe DJ 174D (km 0+100), peste pârâul Dorna, comuna Dorna Candrenilor Înlocuirea podului existent (suprastructură degradată, armături corodate, afuieri, pile și culee afectate) cu o construcție nouă care să asigure siguranță, stabilitate și confort.

Președintele Gheorghe Șoldan subliniază în toate referatele că aceste investiții sunt o necesitate absolută pentru:

asigurarea circulației în condiții de siguranță și confort;

eliminarea degradărilor structurale grave;

creșterea capacității portante și a vitezei de deplasare;

dezvoltarea economică a zonelor respective și îmbunătățirea condițiilor de trai ale locuitorilor;

atragerea de investitori prin conectivitate mai bună la rețeaua de drumuri naționale.

Toate cele șase proiecte vor fi supuse dezbaterii și votului în ședința din 26 martie a Consiliului Județean Suceava. După aprobare, lucrările vor fi scoase la licitație și demarate în cel mai scurt timp prin Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava.