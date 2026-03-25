Consiliul de Administrație al Romsilva a desemnat Directorul General cu un mandat până în anul 2029 

Consiliul de Administrație al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, întrunit în ședință miercuri, 25 martie a.c., l-a desemnat, în urma unui proces transparent de selecție, pe Jean Vișan pentru un mandat de director general, cu durata până în august 2029.

Procedura de selecție a directorului general, desfășurată în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, a fost declanșată de către Consiliul de Administrație pe 12 ianuarie 2026, prin lansarea anunțului și comunicarea procedurii.

Până la termenul limită, s-au înscris 13 persoane, dintre care pe lista lungă au rămas 8 persoane, întrunind toate condițiile de participare. Comisia de selecție a directorului general a alcătuit lista scurtă formată din cinci persoane, iar în urma evaluării scrisorilor de intenție și a interviurilor a stabilit un clasament final, înaintat Consiliului de Administrație al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva.

Selecția s-a desfășurat în mai multe etape, în mod transparent, pe baza unor criterii bine definite, iar tot procesul a fost monitorizat de către specialiști independenți.

Jean Vișan are 49 de ani, este inginer silvic, licențiat în anul 2001 al Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere a Universității „Transilvania” din Brașov, unde a obținut și titlul de doctor în silvicultură în anul 2017.

Din august 2025, acesta a deținut funcția de director general al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, cu un mandat provizoriu, în urma altui proces de selecție.

De-a lungul carierei, a deținut mai multe funcții în cadrul Ocolului Silvic Vintilă Vodă și Direcției Silvice Buzău. Din anul 2006, a deținut mai multe funcții de execuție și conducere în cadrul centralei Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, precum cea de șef de serviciu în cadrul Serviciului Investiții – Mecanizare și director al Direcției Regenerare – Dezvoltare. De asemenea, a fost, pentru șase luni, în anul 2020, director al Direcției Silvice Buzău.

Deține mai multe certificări, printre care în domeniul proiectării și executării lucrărilor de îmbunătățiri funciare, management de achiziții publice și în prevenirea și combaterea corupției.

„Doresc să mulțumesc Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor pentru că a creat cadrul pentru o selecție corectă, transparentă, și să felicit ceilalți candidați care s-au prezentat la această procedură. Mulțumesc și membrilor Comisiei de selecție și celor din Consiliul de Administrație pentru munca depusă. Este o onoare să conduc Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, însă și o mare responsabilitate, mai ales în această perioadă plină de provocări” a declarat directorul general al Romsilva, Jean Vișan.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva administrează 3,13 milioane hectare păduri proprietatea publică a statului și asigură servicii silvice pentru 1,1 milioane hectare aflate în alte forme de proprietate, pe baze contractuale.

Toate pădurile proprietate publică a statului dețin certificarea managementului forestier în standard internațional.