Parcare supraetajată pe strada Pictor Șerban Rusu Arbore: Primăria Suceava se asociază cu S.C. Con Bucovina S.A. pentru o investiție de peste 2,3 milioane lei

Primarul Vasile Rîmbu a inițiat un proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Suceava cu societatea S.C. Con Bucovina S.A. în vederea construirii unei parcări supraetajate pe strada Pictor Șerban Rusu Arbore.

Proiectul de hotărâre urmează să fie supus spre aprobare Consiliului Local Suceava în ședința din 31 martie. Valoarea estimată a investiției este de 2.304.000 lei fără TVA.

Conform contractului de asociere propus:

va pune la dispoziție terenul în suprafață de 1.900 mp (nr. cadastral 51700), proprietate publică a orașului. S.C. Con Bucovina S.A. va asigura finanțarea integrală a lucrărilor, va obține toate avizele și autorizațiile necesare și va realiza construcția unei parcări supraetajate cu regim de înălțime P + 1 E.

Durata de execuție a lucrărilor este de maximum 12 luni de la predarea amplasamentului.

La finalizarea investiției:

parcării (70 de locuri de parcare auto) va fi predat Municipiului Suceava. Etajul (67 de locuri auto + 6 locuri pentru motociclete) va rămâne în proprietatea S.C. Con Bucovina S.A.

Prin acest proiect se urmărește crearea unui spațiu modern, funcțional și estetic care să contribuie la fluidizarea traficului și la rezolvarea parțială a problemei parcărilor din Suceava.