Prefectura Suceava contestă legalitatea regulamentului privind parcările de reședință aprobat de Consiliul Local Suceava

Prefectura Suceava a transmis Consiliului Local Suceava o adresă oficială prin care semnalează multiple aspecte de nelegalitate ale Hotărârii nr. 321/2025 privind aprobarea regulamentului pentru parcările de reședință din municipiul Suceava.

În urma analizei actului administrativ, Instituția Prefectului a identificat probleme serioase de legalitate și de respectare a principiilor constituționale și administrative, solicitând reanalizarea și corectarea prevederilor regulamentului.

Principalele aspecte semnalate de Prefectură sunt:

Încălcarea principiului legalității și al transparenței decizionale – lipsa unei fundamentări complete, a consultării publice corespunzătoare și a avizelor obligatorii.

– lipsa unei fundamentări complete, a consultării publice corespunzătoare și a avizelor obligatorii. Criterii discriminatorii și disproporționate – limitarea la un singur loc de parcare per locuință, restricții privind masa (max. 3 tone), lungimea (max. 5 m) și capacitatea autovehiculului (max. 9 persoane), fără temei legal expres.

– limitarea la un singur loc de parcare per locuință, restricții privind masa (max. 3 tone), lungimea (max. 5 m) și capacitatea autovehiculului (max. 9 persoane), fără temei legal expres. Diferențierea între domiciliu și reședință – persoanele cu viză de flotant pot participa la licitație doar în etapa a doua, ceea ce poate contraveni principiului egalității în drepturi.

– persoanele cu viză de flotant pot participa la licitație doar în etapa a doua, ceea ce poate contraveni principiului egalității în drepturi. Lipsa unui studiu de impact și a fundamentării economice – taxele și regulile impuse nu sunt justificate prin proporționalitate cu scopul urmărit.

– taxele și regulile impuse nu sunt justificate prin proporționalitate cu scopul urmărit. Neconformități cu legislația privind domeniul public – condiționarea accesului la parcare de lipsa datoriilor către asociația de proprietari (entitate privată), obligativitatea deținerii permisului de conducere, procedura de licitație online cu preț minim de 500 lei etc.

– condiționarea accesului la parcare de lipsa datoriilor către asociația de proprietari (entitate privată), obligativitatea deținerii permisului de conducere, procedura de licitație online cu preț minim de 500 lei etc. Obligarea cetățenilor la plata indicatorului „loc rezervat” – deși semnalizarea rutieră este obligația administratorului drumului public.

– deși semnalizarea rutieră este obligația administratorului drumului public. Posibile încălcări ale dreptului de proprietate și ale liberului acces la domeniul public.

Prefectura atrage atenția că licitația online poate genera diferențe mari de tarif pentru locuri de parcare identice (de exemplu, un loc adjudecat cu 500 lei, altul cu 3.200 lei în aceeași parcare), ceea ce contravine principiului egalității de tratament și proporționalității în administrarea serviciului public.

Instituția Prefectului solicită Consiliului Local Suceava să reanalizeze întregul regulament, să completeze documentația de fundamentare și să aducă prevederile în concordanță cu Constituția României, Codul Administrativ și legislația specifică.

Adresa Prefecturii reprezintă un semnal clar că actuala formă a regulamentului riscă să fie contestată în instanță și eventual anulată parțial sau integral pentru nelegalitate.