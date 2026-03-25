Primarul Vasile Rîmbu cere scoaterea din registrul spațiilor verzi a aproape 360 de mp pentru reabilitarea străzii Aurora

Primarul Vasile Rîmbu a semnat referatul de aprobare pentru un proiect de HCL prin care propune Consiliului Local declararea de utilitate publică de interes local a lucrărilor de reabilitare a străzii Aurora, din cadrul Proiectului nr. 4/2024.

Pentru realizarea investiției este necesară scoaterea din registrul local al spațiilor verzi a unei suprafețe totale de 357,80 mp. Schimbarea destinației este justificată prin prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților.

Lucrările prevăzute pe strada Aurora vizează:

crearea unor trotuare sigure și accesibile pentru pietoni;

suplimentarea numărului de locuri de parcare organizate;

reabilitarea rețelei de scurgere a apelor pluviale;

lărgirea carosabilului;

îmbunătățirea semnalizării rutiere și creșterea siguranței circulației.

Potrivit referatului, reabilitarea străzii Aurora va aduce multiple beneficii comunității:

creșterea siguranței rutiere și pietonale;

reducerea riscului de accidente;

fluidizarea traficului și diminuarea staționărilor neregulamentare;

optimizarea utilizării spațiului urban;

creșterea confortului atât pentru șoferi, cât și pentru pietoni.

Proiectul este în deplină concordanță cu Planul Urbanistic General (PUG) și Regulamentul Local de Urbanism (RLU) al municipiului Suceava și respectă toate normele tehnice și de mediu aplicabile. Lucrările vor fi executate cu minimizarea disconfortului pentru locuitorii zonei.

Proiectul de hotărâre va fi supus spre dezbatere și aprobare în următoarea ședință a Consiliului Local Suceava.