Prefectura Suceava cere Consiliului Local Suceava reanalizarea taxei de salubrizare și a taxelor locale pentru 2026

Instituția Prefectului Județului Suceava a transmis o adresă oficială către Consiliul Local al Municipiului Suceava prin care solicită reanalizarea și corectarea Hotărârilor nr. 324/2024 (privind Regulamentul de stabilire și administrare a taxei de salubrizare) și nr. 329/2025 (privind stabilirea taxelor locale și taxelor speciale pentru anul 2026).

În document, Prefectura atrage atenția asupra mai multor aspecte care trebuie remediată de urgență:

Reanalizarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2026, în strictă conformitate cu noile acte normative intrate în vigoare;

pentru anul 2026, în strictă conformitate cu noile acte normative intrate în vigoare; Eliminarea taxelor speciale instituite fără temei legal expres;

instituite fără temei legal expres; Fundamentarea corespunzătoare a taxei de salubrizare și a celorlalte taxe speciale, cu respectarea cadrului legal incident;

a taxei de salubrizare și a celorlalte taxe speciale, cu respectarea cadrului legal incident; Corelarea nivelului taxelor percepute cu calitatea reală a serviciilor publice furnizate cetățenilor.

Prefectura reamintește autorității locale obligația de a respecta Circulara nr. 3631 din 02.03.2026 și cere ca întregul material să fie adus de îndată la cunoștința consilierilor locali, iar în prima ședință de consiliu să fie consemnat integral în procesul-verbal.

„Prin grija secretarului general al municipiului, cele arătate mai sus vor fi aduse la cunoștința consilierilor locali, de îndată, electronic”, se precizează în adresa Prefecturii.

Instituția Prefectului subliniază că, în cazul în care vor apărea elemente noi care afectează concluziile verificărilor, primarul și secretarul general al Municipiului Suceava vor răspunde administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele săvârșite.

Adresa Prefecturii reprezintă un semnal clar de alarmă asupra necesității alinierii imediate a taxelor locale la cerințele legale actuale, evitând astfel riscul contestării în instanță a hotărârilor consiliului local și posibile sancțiuni pentru persoanele responsabile.