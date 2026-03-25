Primarul Vasile Rîmbu propune Consiliului Local asocierea cu mai multe firme pentru construirea și modernizarea stațiilor de transport public din Suceava

Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a inițiat cinci proiecte de hotărâre prin care se propune asocierea Municipiului Suceava cu societăți private în vederea amplasării de noi stații de transport public local de călători și modernizării uneia existente, fără a implica cheltuieli din bugetul local.

Cele cinci proiecte de asociere vizează următoarele locații:

Str. Traian Vuia f.n. – asociere cu S.C. UCASY HOMES S.R.L. pentru construirea unei stații pe un teren de 8 mp (nr. cadastral provizoriu 41.4/8.1). Firma va suporta toate costurile de proiectare, autorizare, construcție, dotare și mentenanță (iluminat, panouri informative, mobilier urban etc.). Calea Burdujeni f.n. – asociere cu S.C. BMC TRUCK & BUS S.A. pentru o stație pe 8 mp (nr. cadastral provizoriu 41.4/15.1). Contribuția municipalității se limitează la punerea la dispoziție a terenului. Str. Traian Vuia f.n. (a doua locație) – altă asociere cu S.C. BMC TRUCK & BUS S.A. pentru o stație similară pe 8 mp (nr. cadastral provizoriu 41.4/15.9). Str. Cernăuți f.n. (în imediata vecinătate a Fabricii Betty Ice) – asociere cu SC Betty Ice Suceava pentru construirea unei stații de autobuz acoperite pe 8 mp. Calea Unirii f.n. (stația Carrefour) – asociere cu S.C. Suceava Shopping City S.R.L. pentru modernizarea estetică și funcțională a stației existente, care are o suprafață de 93 mp. Firma va finanța integral lucrările de modernizare, inclusiv dotările și mentenanța.

În toate cazurile, durata maximă de execuție a lucrărilor este de 12 luni de la predarea amplasamentului. La finalizarea investițiilor, municipalitatea va beneficia de stații moderne, fără a suporta costuri de construcție sau dotare.

Proiectele de hotărâre urmează să fie supuse dezbaterii și aprobării în ședința din 31 martie a Consiliului Local Suceava.

Prin aceste parteneriate public-private, administrația locală urmărește îmbunătățirea infrastructurii de transport public, creșterea confortului călătorilor și modernizarea aspectului stațiilor, într-un mod eficient din punct de vedere bugetar.