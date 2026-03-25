Proiect de interzicere a jocurilor de noroc pe raza municipiului Suceava: Primăria cere fundamentare solidă și consultări publice

Un grup de consilieri locali a depus la Primăria Municipiului Suceava, sub nr. 9932/27.02.2026, un proiect de hotărâre prin care se propune interzicerea completă a activității de jocuri de noroc în locații fixe (slot-machine și VLT) pe întreg teritoriul municipiului Suceava.

Pentru a fundamenta corect această inițiativă, Primăria a solicitat date oficiale de la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN). Conform răspunsului primit, pe raza municipiului Suceava își desfășoară activitatea 14 operatori de jocuri de noroc tip slot-machine, în 47 de puncte de lucru. Potrivit Registrului Public al Mijloacelor de Joc, în Suceava sunt în exploatare aproximativ 461 de mijloace de joc (slot-machine și VLT), dintr-un total de 102.609 la nivel național.

La Primărie au fost înregistrate 5 petiții din partea salariaților operatorilor de jocuri de noroc și aproximativ 30 de solicitări din partea operatorilor, prin care se cer informații privind numărul de locuri de muncă din domeniu, impactul asupra bugetului local, existența unor studii de impact economic și social, precum și date statistice referitoare la persoanele dependente de jocuri de noroc.

Mai mulți operatori licențiați au solicitat organizarea de dezbateri publice, în conformitate cu principiile transparenței decizionale.

Compania Națională „Loteria Română” a transmis trei adrese oficiale prin care solicită ca la nivelul municipiului Suceava să nu fie adoptate reglementări care să îi restricționeze activitatea.

Serviciul Comerț, Cultură și Turism din cadrul Direcției Generale Arhitect-Șef consideră că este necesară o fundamentare riguroasă a proiectului, inclusiv realizarea unui studiu de impact, precum și consultarea instituțiilor relevante: Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Inspectoratul de Poliție Județean Suceava și specialiști ai Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, în special din domeniul psihologiei și al dependențelor.