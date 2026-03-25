Prefectul Traian Andronachi cere Consiliului Local Suceava să analizeze de urgență problemele transportului public local

Prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, a transmis o adresă oficială primarului Vasile Rîmbu și Consiliului Local al Municipiului Suceava, solicitând includerea pe ordinea de zi a unei ședințe a analizării numeroaselor sesizări ale cetățenilor privind suspendarea sau modificarea unor trasee de transport public local.

În document, prefectul subliniază că, în prezent, există cartiere și zone ale municipiului în care accesul la transportul public este serios îngreunat. Mulți locuitori, în special elevi, persoane vârstnice și persoane cu mobilitate redusă, sunt nevoiți să parcurgă distanțe considerabile pe jos până la cea mai apropiată stație.

„Această situație generează dificultăți reale pentru numeroși cetățeni, afectând accesul facil la unitățile de învățământ, instituțiile publice, unitățile medicale sau locurile de muncă”, se arată în adresa prefectului.

Prefectul Traian Andronachi solicită Consiliului Local să analizeze:

cele două plângeri prealabile menționate,

prezenta adresă,

toate celelalte sesizări formulate de persoane fizice sau juridice pe această temă.

Totodată, se cere identificarea de soluții concrete, precum reintroducerea unor trasee suspendate, modificarea traseelor existente, înființarea de stații noi sau alte măsuri administrative care să asigure un serviciu de transport public eficient, accesibil și adaptat nevoilor reale ale sucevenilor.

Prefectul precizează că organizarea, stabilirea și modificarea programului de transport public local, inclusiv a traseelor și stațiilor, se realizează prin hotărâri ale Consiliului Local, motiv pentru care orice decizie de suspendare sau reorganizare trebuie analizată și dezbătută transparent în plen.

Secretarul general al municipiului va comunica adresa prefectului, împreună cu plângerile cetățenilor, consilierilor locali, iar semnatarii sesizărilor vor fi invitați la ședința de consiliu pentru a-și prezenta direct problemele și punctele de vedere.

Discuțiile și măsurile adoptate vor fi consemnate în procesul-verbal al ședinței, iar semnatarii vor primi un răspuns oficial. Prefectul va fi informat asupra modului de soluționare a problemelor semnalate.

Adresa prefectului Traian Andronachi reflectă o preocupare reală față de nemulțumirile cetățenilor și subliniază obligația autorităților locale de a asigura un transport public echitabil și funcțional pentru toți locuitorii municipiului Suceava.