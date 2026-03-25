Popeyes s-a deschis la Iulius Mall Suceava: peste 2.000 de persoane în prima zi și Drive-Thru deschis non-stop

Popeyes, unul dintre cele mai cunoscute restaurante din lume, a deschis la Iulius Mall Suceava cel de-al doilea Drive-Thru din România, continuându-și expansiunea în țară. În ziua inaugurării, peste 2.000 de suceveni au trecut pragul locației, iar primii trei clienți au primit câte o surpriză din partea brandului. Locația se află în parcarea Iulius Mall și are program de funcționare non-stop.

Începând de marți, 24 martie, Iulius Mall Suceava găzduiește cel de-al doilea Drive-Thru Popeyes din România. Fiind amplasată în parcare, locația este ușor accesibilă atât pentru cei care vor să se bucure de o experiență completă în restaurant, cât și pentru cei care preferă produsele la pachet.

Renumitul Sendviș cu Pui, Cartofi Cajun, Pui a la Popeyes, Aripioare Picante sau Fâșii din Piept de Pui, alături de sosurile delicioase, precum NOLA, Bayou Buffalo, Bold BBQ și Mardi Gras sunt o parte dintre deliciile pe care le poți savura la noul restaurant Popeyes.

Produsele Popeyes se deosebesc prin felul unic de preparare al puiului, marinat timp de 12 ore și trecut printr-un blend de condimente Cajun, care definește stilul puiului preparat în Louisiana. Fiecare bucată de pui este frăgezită manual și prăjită la temperatura perfectă pentru a-i da acea textură tipică puiului Popeyes: crocantă la exterior și suculentă în interior

Popeyes, peste 50 de ani de istorie și tradiție culinară

Fondată în New Orleans, Louisiana, SUA în 1972, Popeyes® are peste 50 de ani de istorie și tradiție culinară. Popeyes® se distinge printr-un meniu Cajun în stil Louisiana, care include pui picant, sendvișuri cu pui, mâncăruri de pui și alte produse regionale. Pasiunea pentru moștenirea sa din Louisiana și pentru mâncărurile aromate în stil cajun au permis brandului Popeyes® să devină unul dintre cele mai mari restaurante cu preparate din carne de pui din lume, cu peste 4.800 de restaurante în SUA și în întreaga lume.