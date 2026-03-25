Peste 250 de elevi din 24 de județe, inclusiv din Suceava, s-au înscris la ediția a II-a a Concursului „Vocea unei Generații!”

Suceava, 24 martie 2026 – Un număr record de 254 de elevi din 57 de licee, provenind din 24 de județe și Municipiul București, s-au înscris la cea de-a doua ediție a Concursului de discursuri publice „Vocea unei Generații!”, organizat de Liceul Teoretic „Ion Barbu” din București.

Din județul Suceava participă elevi de la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc și de la Colegiul Tehnic „Regele Ferdinand I” Rădăuți.

Competiția își propune să dezvolte abilitățile de comunicare publică ale liceenilor, să stimuleze gândirea critică și să încurajeze tinerii să devină actori activi în societate. Tema acestei ediții, „Modelele Generației Z: între like-uri și valori”, îi invită pe participanți să reflecteze asupra influenței modelelor contemporane și asupra echilibrului dintre popularitate și autenticitate în era digitală.

Au fost înscrise 179 de elevi la Secțiunea Juniori (clasele IX–X) și 75 de elevi la Secțiunea Seniori (clasele XI–XII).

După etapa de selecție, vor fi desemnați câte doi finaliști din fiecare județ pentru fiecare secțiune. Finala națională va avea loc la București în zilele de 16 mai 2026 (Juniori) și 17 mai 2026 (Seniori), în fața unui juriu format din profesioniști din educație, comunicare, jurnalism, psihologie, antreprenoriat și arte.

Toți elevii înscriși vor beneficia de sesiuni gratuite de formare în public speaking susținute de dr. Aurelian Ciocan de la Școala de Dicție. Câștigătorii vor primi diplome, premii consistente (vouchere IntegralEdu, teste de orientare profesională MyCareerChoices și MyCareerPath, materiale BIC, jocuri educative The Funny Brand) și vor avea discursurile publicate într-un volum dedicat ediției 2026.

„Concursul «Vocea unei Generații!» nu e despre discursuri perfecte. Este despre tineri care au ceva de spus și aleg să nu mai tacă”, a declarat profesorul Cristian Tănase, organizatorul competiției.

Concursul este înscris în Calendarul Proiectelor Educative Extrașcolare Regionale și Interjudețene (CPEERI 2026) și beneficiază de parteneri importanți precum IntegralEdu, BIC, The Funny Brand, Adservio, Lunaria Noire Events și alții. Partener media este Educație Privată.

Informații suplimentare și regulamentul complet sunt disponibile pe site-ul oficial: https://voceauneigeneratii.ro