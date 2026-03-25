Cei trei suceveni care au falsificat milioane de euro la Burla au fost arestați preventiv



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Tribunalul Iași a decis, miercuri seara, arestarea preventivă a trei suceveni, reținuți marți, pentru fabricarea a aproximativ 2 milioane de euro falși la o imprimerie clandestină ce a fost descoperită în Burla

Judecătorii Tribunalului Iași au admis, miercuri seară, 25 martie 2026, propunerea DIICOT Serviciul Teritorial Iași și au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a inculpaților Juravle Valentin, Gheorghiță Marius-Ionuț și Juravle Beniamin.

Cei trei bărbați au fost reținuți marți, 24 martie, în urma perchezițiilor efectuate în județul Suceava. Prin încheierea pronunțată astăzi, ora 19:00, în camera de consiliu, Tribunalul Iași a decis arestarea lor preventivă de la data de 25 martie 2026 până la data de 23 aprilie 2026, inclusiv, și a dispus emiterea mandatelor de arestare preventivă.

Juravle Valentin (41 de ani) este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat (în calitate de lider), falsificare de monede, punerea în circulație de valori străine falsificate și deținerea de instrumente în vederea falsificării. Gheorghiță Marius-Ionuț (31 de ani) și Juravle Beniamin (25 de ani) sunt cercetați pentru constituirea grupului infracțional (modalitatea sprijinirii), complicitate la falsificarea de monede, punerea în circulație de valori străine falsificate și, respectiv, deținerea de instrumente destinate falsificării.

Cei trei, împreună cu un cetățean italian, sunt bănuiți că au organizat și exploatat o imprimerie clandestină într-un imobil aflat în construcție din localitatea Burla unde ar fi produs bancnote false de 50, 100 și 200 de euro în valoare totală de aproximativ 2 milioane de euro, majoritatea fiind destinate punerii în circulație pe teritoriul Bulgariei.

Decizia poate fi contestată în termen de 48 de ore de la pronunțare pentru inculpați și de la comunicare pentru procuror.