Patru elevi suceveni de gimnaziu medaliați cu bronz la Olimpiada Națională de Informatică

Patru elevi suceveni de gimnaziu, medaliați cu bronz la festivitatea de premiere a Olimpiadei Naționale de Informatică de la Baia Mare, ce a avut loc marți seară.

Astfel, elevul Matei Moisiuc, din clasa a VI-a, de la Colegiul Național “Ștefan cel Mare “ Suceava/ Centrul Județean de Pregătire “Hai la Olimpiadă” a obținut medalia de bronz.

Tot medalii de bronz au obținut și elevii Darius Medvichi din clasa a VII-a, de la Colegiul Național “Ștefan cel Mare “ Suceava/Centrul Județean de Pregătire HLO și Matei Dorobăț, din clasa a VII-a, de la Școala Gimnazială nr. 8 Suceava/ Centrul Județean de Pregătire HLO.

La clasa a VIII-a, un elev al Colegiului Național “Petru Rareș “ Suceava/Centrul Județean de Pregătire HLO/Palatul Copiilor Suceava, Ștefan Oniu, a fost medaliat cu bronz.

Barajul de selecție a lotului național de juniori a avut loc, miercuri, la Colegiul Național “Gheorghe Șincai” din Baia Mare.

La Secțiunea Gimnaziu a Olimpiadei Naționale de Informatică, desfășurată la Baia Mare, în perioada 22-26 martie 2026, județul Suceava a fost reprezentat de șapte elevi de la Colegiul Național “Ștefan cel Mare”, Colegiul Național “Petru Rareș “, Școala Gimnazială nr. 3, Școala Gimnazială nr.8 și Școala Gimnazială “Ion Creangă “ din municipiul Suceava.