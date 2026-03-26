Senatorul PSD Ioan Stan: „Am purtat o luptă dreaptă pentru 3,2 milioane de familii din România” – Bugetul de stat pe 2026, adoptat după trei luni de negocieri dure

Senatorul PSD de Suceava, Ioan Stan, a făcut o declarație politică fermă după votul final din Parlament privind bugetul de stat pentru anul 2026, subliniind că acesta a fost adoptat cu o majoritate clară, dar după cele mai aprige dezbateri din ultimii 20 de ani.

„Cu de trei ori mai multe voturi «pentru» decât «împotrivă». Niciodată în ultimii 20 de ani bugetul nu a fost adoptat atât de târziu și niciodată nu am avut parte de o opoziție atât de înverșunată față de solicitările PSD privind includerea pachetului de măsuri sociale”, a declarat senatorul Ioan Stan.

Potrivit parlamentarului sucevean, Guvernului i-au trebuit trei luni pentru a găsi formula de includere a măsurilor sociale cerute de PSD.

„Am fost acuzați că facem înțelegeri în afara coaliției. Nimic mai fals. Ba chiar am fost învinuiți că am încălcat protocolul de funcționare a coaliției. Am susținut solicitările fără abatere”, a precizat Ioan Stan.

În urma negocierilor, PSD a reușit să obțină majorarea pachetului de solidaritate. Astfel, 2,8 milioane de pensionari și aproape 300.000 de copii din familii monoparentale, cu venituri reduse sau cu dizabilități vor beneficia de ajutoare financiare.

Senatorul a criticat dur abordarea Guvernului, afirmând că s-a mers pe calea blocajului și a ignorării cerințelor PSD, deși partidul asigură „stabilitatea coaliției cu o pondere de 46%”.

„Am înțeles-o ca pe o luptă dreaptă pentru 3,2 milioane de familii din România. Este motivarea bazată pe principiile de bază ale social-democrației. Și vom continua în același mod, pentru că s-a dovedit că se poate!”, a adăugat Ioan Stan.

El a atras atenția și asupra efectelor planului economic pus în aplicare de Guvern, vorbind despre „șase luni consecutive de scădere a consumului din cauza creșterilor de TVA și accize”, precum și despre „cea mai drastică reducere a puterii de cumpărare a pensiilor din ultimul sfert de secol”.

„Au fost loviți cei vulnerabili, femeile gravide, veteranii, persoanele cu dizabilități”, a concluzionat senatorul PSD de Suceava.