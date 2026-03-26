Primăria Suceava cere sucevenilor răbdare privind lucrările de pe Bulevardul 1 Decembrie 1918: Punem presiune pe constructor!

Primăria Municipiului Suceava a transmis joi un mesaj pentru a liniști sucevenii în legătură cu situația din trafic generată de lucrările ample care se desfășoară pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, principala arteră a orașului.

„Punem presiune pe constructor astfel încât disconfortul creat în trafic să dureze cât mai puțin. Lucrările sunt absolut necesare pentru schimbarea magistralei de apă, o investiție importantă pentru siguranța și confortul comunității pe termen lung. Vă mulțumim pentru răbdare și încredere!”, se arată în comunicatul Primăriei.

Lucrările de reabilitare și extindere a rețelei de apă pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 implică intervenții majore asupra magistralei de distribuție. Potrivit informațiilor transmise anterior de municipalitate, acestea vor genera restricții de circulație și vor continua, cel mai probabil, până la sfârșitul lunii mai.

Primăria precizează că investiția este esențială pentru modernizarea infrastructurii de apă a orașului, urmând să asigure o distribuție mai sigură și eficientă a apei potabile, reducând riscul de avarii și pierderi din rețea.

Autoritățile locale promit că vor monitoriza îndeaproape ritmul lucrărilor și vor aplica toate măsurile necesare pentru minimizarea timpului de execuție și a disconfortului creat șoferilor și locuitorilor din zonă.

Până la finalizarea lucrărilor, sucevenii sunt rugați să manifeste înțelegere și să folosească, acolo unde este posibil, rute alternative.