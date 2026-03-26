Un elev sucevean a obținut mențiune la Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” – etapa națională de la Sinaia



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Șapte elevi din județul Suceava au reprezentat județul la etapa națională a Olimpiadei de Lingvistică „Solomon Marcus”, desfășurată în perioada 20-22 martie 2026 la Sinaia, județul Prahova.

Lotul sucevean a fost însoțit de profesorul Iencean Dănuț-Mihai de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava.

Participarea elevilor suceveni s-a concretizat printr-o mențiune națională, obținută de elevul Ciobanu M. Ștefan-Mihai, clasa a VI-a, de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, îndrumat de prof. dr. Carmen Bocăneț.

Inspectoratul Școlar Județean Suceava felicită toți cei șapte elevi participanți, precum și cadrele didactice implicate, pentru efortul depus și pentru promovarea excelenței în domeniul lingvisticii.