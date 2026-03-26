Prețul motorinei standard a depășit pragul de 10 lei/litru la nivel național



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Prețul mediu al motorinei standard a atins și a depășit, în ultimele zile, pragul psihologic de 10 lei pe litru în majoritatea rețelelor de benzinării din România, confirmând trendul ascendent anticipat de specialiști.

Conform datelor monitorizate de platforme precum Monitorul Prețurilor, Peco Online și observațiilor din teren, motorina standard a trecut de 10 lei/litru în stații aparținând OMV Petrom, Lukoil, Rompetrol și altor distribuitori, atât în București, cât și în marile orașe și pe autostrăzi. În unele locații, prețurile au ajuns la 10,01 – 10,22 lei/litru pentru varianta standard, în timp ce motorina premium depășise deja acest nivel cu câteva zile în urmă, atingând valori de peste 10,50 lei/litru.

Creșterea a fost graduală, dar constantă în ultimele trei săptămâni. La începutul lunii martie 2026, prețurile motorinei standard se situau în jurul a 8,20 – 8,50 lei/litru în multe stații. Ulterior, majorări succesive – adesea de 10-15 bani pe litru aproape zilnic – au împins tarifele în sus, influențate de evoluția cotațiilor internaționale la țiței (Brent și WTI), de cursul valutar leu/euro și de tensiunile geopolitice persistente din Orientul Mijlociu.

Această evoluție validează analizele realizate anterior de experți în energie. Cu aproximativ trei săptămâni în urmă, estimările bazate pe trenduri de piață indicau depășirea pragului de 10 lei/litru în jurul datei de 27 martie 2026. Realitatea a confirmat scenariul, cu o ușoară devansare, prețul mediu național înregistrând acum valori peste acest nivel în tot mai multe puncte de alimentare.

Creșterea prețurilor carburanților nu este un fenomen izolat. Ea reflectă presiunile de pe piața globală: cotațiile petrolului au cunoscut fluctuații semnificative pe fondul blocajelor logistice și al incertitudinilor geopolitice, iar cursul de schimb a amplificat impactul la nivel local. La acestea se adaugă politica fiscală, costurile de rafinare și distribuție, precum și inerția piețelor interne.

În spațiul public, astfel de estimări au generat inițial reacții variate – de la scepticism la ironie – ilustrând o tendință mai largă: preferința pentru narațiuni simple în detrimentul analizelor riguroase bazate pe date accesibile. Cu toate acestea, diferența dintre percepție și realitate economică are consecințe concrete asupra deciziilor individuale (bugete de transport, costuri logistice) și a politicilor publice.

Pentru transportatori, agricultori și șoferi particulari, depășirea pragului de 10 lei/litru înseamnă costuri operaționale mai ridicate, care se pot propaga ulterior în prețurile bunurilor de larg consum. Un plin de 50 de litri de motorină costă acum cu zeci de lei mai mult față de începutul lunii, afectând lanțurile de aprovizionare.

Specialiștii, printre care și Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), atrag atenția că pragul de 10 lei/litru riscă să devină o nouă normalitate, nu un vârf temporar. Revenirea la prețuri semnificativ mai scăzute nu mai pare un scenariu credibil în contextul actual, iar adaptarea la această realitate devine esențială pentru reziliență economică.

Analiza riguroasă a trendurilor – bazată pe date, nu pe emoție – permite o mai bună anticipare și gestionare a riscurilor. Într-o economie interdependentă, înțelegerea mecanismelor care guvernează prețurile (internaționale, valutare, fiscale și geopolitice) reprezintă un instrument de responsabilitate, nu de alarmism.

Situația rămâne dinamică, cu posibile fluctuații în funcție de evoluțiile internaționale. Monitorizarea continuă a pieței și transparența informațiilor rămân importante pentru ca deciziile publice și private să se bazeze pe fapte, nu pe opinii.