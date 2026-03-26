Bărbat arestat preventiv la Suceava după ce ar fi agresat sexual o fată de 17 ani aflată în îngrijirea sa

Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava a adus la cunoștința opiniei publice că, prin ordonanță din data de 25 martie 2026, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva unui bărbat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol asupra unui minor.

Potrivit comunicatului oficial, la data de 24 martie 2026, în jurul orei 18:30, inculpatul s-ar fi aflat la locuința persoanei vătămate, o fată în vârstă de 17 ani, pe care o avea în îngrijire în calitate de concubin al mamei acesteia. În aceste împrejurări, bărbatul ar fi constrâns-o pe minoră și ar fi întreținut cu ea acte sexuale normale și anale, împotriva voinței sale. Fapta ar fi provocat persoanei vătămate leziuni evaluate la 2-3 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, conform fișei de constatări preliminare.

Inculpatul fusese anterior condamnat la o pedeapsă de 12 ani de închisoare pentru săvârșirea unei alte fapte de viol, printr-o sentință pronunțată de Tribunalul Iași, rămasă definitivă.

La data de 25 martie 2026, pe numele inculpatului a fost luată măsura preventivă a reținerii. În aceeași zi, acesta a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Suceava, cu propunere de arestare preventivă. Propunerea a fost admisă, iar pe numele bărbatului a fost emis mandat de arestare preventivă pentru o durată de 30 de zile.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt și a circumstanțelor comiterii faptei.