„De Paște prin Bucovina” – Expoziție temporară dedicată tradițiilor pascale la Muzeul de Istorie Siret

Muzeul Național al Bucovinei organizează expoziția temporară „De Paște prin Bucovina”, care va fi găzduită de Muzeul de Istorie Siret – Memorialul Holocaustului Evreilor din Bucovina în perioada 27 martie – 24 mai 2026.

Vernisajul expoziției este programat pentru vineri, 27 martie 2026, ora 12:00. Evenimentul aduce în prim-plan bogăția spirituală și culturală a tradițiilor și obiceiurilor pascale specifice zonei Bucovinei, una dintre regiunile cu cea mai puternică încărcătură etno-folclorică din România.

Expoziția evidențiază simbolurile esențiale ale sărbătorii de Paște, precum ouăle încondeiate și pasca, considerate expresii ale credinței creștine și ale legăturii profunde dintre om și divinitate. Vizitatorii vor putea admira o selecție reprezentativă de obiecte etnografice specifice perioadei pascale: ouă decorate, păscărițe, cruci populare, icoane pe sticlă sau lemn, țesături tradiționale și alte elemente de artă populară.

Alături de piesele etnografice, expoziția include tablouri și materiale informative detaliate despre datinile din Săptămâna Patimilor, cu accent pe momente cheie precum Joia Mare, Vinerea Mare și Noaptea de Înviere. Un loc central este acordat artei încondeierii ouălor, tradiție care în Bucovina a evoluat de la modele simple, inspirate din natură și gospodărie, la compoziții complexe, cu motive geometrice, florale și religioase, transformându-se într-o veritabilă formă de artă tradițională.