„Meșteșugari și dregători” – Proiect educațional interactiv lansat la Cetatea de Scaun a Sucevei pentru elevii din clasele V–XII

Muzeul Național al Bucovinei a demarat proiectul educațional „Meșteșugari și dregători”, un program interactiv adresat elevilor din clasele V–XII, care se va desfășura pe tot parcursul anului școlar 2025-2026 la Cetatea de Scaun a Sucevei.

Scopul principal al proiectului este de a oferi experiențe educative vii și atractive, prin care tinerii să descopere și să înțeleagă mai bine lumea medievală, promovând în același timp respectul pentru meseriile tradiționale și pentru patrimoniul cultural istoric.

În cadrul activităților, elevii vor afla detalii concrete despre rolul meșteșugarilor medievali – fierari, olari, pietrari, cojocari, dulgheri, țesători și alții – precum și despre tehnicile și uneltele specifice folosite în acele vremuri. Totodată, vor explora atribuțiile și responsabilitățile dregătorilor din societatea feudală, înțelegând structura administrativă și socială a Principatului Moldovei.

Proiectul combină partea teoretică cu o componentă practică atractivă: participanții vor avea ocazia să realizeze, sub îndrumarea specialiștilor muzeului, obiecte inspirate din perioada medievală, precum zale, accesorii din piele sau mici artefacte din lut. Aceste activități practice îi ajută pe elevi să facă o legătură directă între trecut și prezent, dezvoltând abilități manuale și o mai bună înțelegere a modului în care meșteșugurile au influențat evoluția societății.

„Meșteșugari și dregători” este finanțat de Consiliul Județean Suceava și se înscrie în eforturile Muzeului Național al Bucovinei de a transforma Cetatea de Scaun într-un spațiu educațional viu, atractiv și relevant pentru generațiile tinere.