Vremea se schimbă radical în Bucovina: vânt puternic, ploi moderate și ninsori la munte până luni



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică ce vizează intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ, ninsori și depunere de strat de zăpadă la munte, valabilă în intervalul 26 martie, ora 12:00 – 30 martie, ora 10:00.

Potrivit avertizării, joi (26 martie) vor fi temporar intensificări ale vântului în Banat, Crișana, Moldova și sudul Transilvaniei, iar noaptea îndeosebi în Oltenia și Muntenia. Vineri (27 martie) și sâmbătă (28 martie) vântul se va intensifica în cea mai mare parte a țării, cu viteze generale de 45-55 km/h. La munte, mai ales la altitudini mari, rafalele vor depăși 70-80 km/h.

De vineri, 27 martie, ploile se vor extinde dinspre sud-vest și vor cuprinde treptat toate regiunile țării. La munte, cu precădere la altitudini mai mari de 1700 m, va ninge inițial în Carpații Meridionali, apoi și în restul masivelor, cu depunere de strat de zăpadă, local consistent, însoțit de viscol. Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 20-25 l/mp și local peste 40-60 l/mp, cu precădere în sud-vestul și sudul țării, precum și în zonele montane. Ploile vor avea și caracter de aversă, iar în sud izolat vor fi descărcări electrice.

În județul Suceava fenomenele vor fi prezente în special începând de vineri și sâmbătă, cu vânt mai puternic în zonele de munte (Ceahlău, Rarău, Giumalău, Obcine), unde rafalele pot atinge ușor peste 70-80 km/h. La altitudini mari se așteaptă ninsori și un nou strat de zăpadă, iar în zonele joase vor predomina ploile moderate.