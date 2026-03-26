Un șofer a ajuns în arest după ce, cu permisul suspendat a fugit de poliție prin Suceava, a pus în pericol pietoni și a distrus o bancă într-un parc

Un bărbat din municipiul Suceava a fost reținut de polițiști după ce, marți, 24 martie 2026, a refuzat să oprească la semnalele regulamentare ale unui echipaj de poliție și a condus periculos prin mai multe artere importante ale orașului, punând în pericol viața mai multor pietoni.

Potrivit datelor anchetei, în jurul orei 13:45, bărbatul a condus un autoturism Volkswagen pe bd. Corneliu Coposu, str. Calea Obcinilor, bd. George Enescu și str. Lazăr Vicol din Suceava. În loc să oprească la solicitarea polițiștilor, acesta a continuat deplasarea, efectuând mai multe depășiri neregulamentare, fără să țină cont de pericolul creat mai ales că, la un moment dat, pe o trecere de pietoni se aflau mai multe persoane care traversau regulamentar drumul public.

Șoferul a pierdut ulterior controlul vehiculului și a intrat cu mașina într-un parc din zonă, unde a distrus o bancă din lemn. A fost prins și imobilizat de polițiști la scurt timp. Ulterior, s-a constatat că bărbatul avea dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice suspendat.

În urma administrării probatoriului, la data de 25 martie 2026, procurorii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de suspect, pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul și pentru tragerea la răspundere penală a șoferului.

