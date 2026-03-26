Accident rutier grav la Fălticeni: șoferul de 38 de ani, cercetat pentru tentativă la omor calificat, a fost reținut pentru 24 de ore

Cercetările în cazul accidentului rutier grav produs pe raza municipiului Fălticeni în data de 21 martie 2026 au avansat semnificativ. La data de 25 martie 2026, suspectul un bărbat în vârstă de 38 de ani, din municipiul Fălticeni, a fost reținut pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la omor calificat.

Accidentul s-a produs pe 21 martie 2026 și a avut consecințe grave: doi pietoni au fost răniți grav, o femeie a suferit vătămări corporale, iar mai multe vehicule au fost avariate.

Cauza penală a fost inițial instrumentată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni, însă la data de 23 martie 2026 a fost declinată în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, competent să cerceteze fapte de o asemenea gravitate. Tot pe 23 martie, încadrarea juridică a faptei a fost schimbată din „vătămare corporală din culpă” în „tentativă la omor calificat.

În urma probatoriului administrat, la data de 25 martie 2026 organele judiciare au dispus continuarea urmăririi penale față de suspect sub noua încadrare. Totodată, prin ordonanță din aceeași zi, s-a dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore, măsură care a început la ora 18:50 pe 25 martie și expiră la ora 18:50 pe 26 martie 2026.

Suspectul a fost escortat de polițiști din cadrul Serviciului Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava și introdus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al I.P.J. Botoșani.

La data de 26 martie 2026, bărbatul urmează să fie prezentat Tribunalului Suceava cu propunere de arest preventiv.