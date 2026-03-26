Administratorul unei pensiuni din Horodnic de Jos, cercetat pentru furt de energie electrică prin instalație clandestină



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Lucrătorii Secției 3 Poliție Rurală Marginea au fost sesizați, miercuri, 25 martie 2026, prin SNUAU 112, de către un angajat al DELGAZ GRID S.A. cu privire la o posibilă sustragere de energie electrică la o pensiune din comuna Horodnic de Jos.

În urma deplasării la fața locului și a cercetărilor efectuate, polițiștii au constatat că la Pensiunea „Perla Călugăriței”, a fost identificată o instalație clandestină de racordare directă la rețeaua de energie electrică. Instalația era amplasată în peretele din incinta pensiunii și avea rolul de a opri parțial energia electrică să treacă prin contorul de măsurare situat pe peretele exterior al clădirii, ocolind astfel echipamentul oficial de înregistrare a consumului.

Controlul a fost efectuat de lucrătorii DELGAZ GRID S.A. în jurul orei 09:30, moment în care a fost descoperită instalația ilegală. Reprezentanții furnizorului de energie au întocmit documentele necesare și au sesizat imediat poliția prin apelul la 112.

Ca urmare, polițiștii s-au sesizat din oficiu și au demarat cercetări sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni: „folosirea de instalații clandestine în scopul racordării directe la rețea pentru ocolirea echipamentelor de măsurare” și „furt de energie electrică”.

Prejudiciul cauzat prin aceste fapte urmează să fie calculat de reprezentanții DELGAZ GRID S.A. și comunicat polițiștilor din cadrul Postului de Poliție Horodnic de Jos.

Cercetările continuă în acest caz, cauza fiind soluționată procedural de lucrătorii Postului de Poliție Horodnic de Jos.