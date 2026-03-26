Razie amplă a Poliției în zona Siret: 190 de persoane legitimate, 68 de amenzi în valoare totală de peste 100.000 lei

Poliția Orașului Siret a organizat și desfășurat marți, 24 martie 2026, o acțiune proprie în sistem integrat (razie) pentru prevenirea și combaterea infracționalității, în intervalul orar 07:00 – 12:00.

Acțiunea s-a bucurat de o participare consistentă: 6 polițiști din cadrul Poliției Orașului Siret, 8 polițiști din Secția 13 Poliție Rurală Bălcăuți, 2 polițiști din Serviciul Rutier și 2 polițiști de la Serviciul de Transport Feroviar și Poliție de Frontieră Siret.

Rezultatele obținute în cele cinci ore de acțiune au fost următoarele:

190 de persoane legitimate și verificate în aplicația e-DAC;

170 de autoturisme verificate și controlate;

18 filtre rutiere efectuate;

2 obiective verificate conform Legii 333/2003 privind paza obiectivelor;

6 săli de jocuri și baruri controlate;

3 persoane aflate sub măsura controlului judiciar verificate;

4 persoane aflate în evidența DES/DEST verificate;

43 de testări cu etilometrul/etilotest efectuate.

În urma controalelor, polițiștii au aplicat 68 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 100.997 lei, astfel:

2 amenzi la Legea 227/2015 (privind prevenirea și combaterea spălării banilor) în valoare de 80.000 lei;

2 amenzi la Hotărârea de Guvern nr. 301/2012 în valoare de 5.000 lei;

64 de amenzi la OUG 195/2002 (Codul Rutier) în valoare totală de 15.997,5 lei.

Totodată, au fost reținute 5 certificate de înmatriculare.

Acțiunea face parte din planul de acțiune al Poliției Orașului Siret și are ca scop principal creșterea gradului de siguranță publică, prevenirea și combaterea faptelor antisociale, precum și verificarea respectării normelor legale în trafic și în zonele cu risc sporit.

Polițiștii anunță că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, atât în municipiul Siret, cât și în localitățile rurale arondate, pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică.